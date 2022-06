Show de Wesley Safadão abre festas no Polo Estação das Artes do MCJ 2022

A partir desta quinta-feira (9), na antiga estação ferroviária de Mossoró (RN), a festa junina está garantida com apresentações de artistas locais e nacionais. Wesley Safadão, Cavaleiros do Forró e João Neto Pegadão vão animar a primeira noite de shows. As apresentações iniciam pontualmente às 20h.

Na sexta-feira (10), o público curtirá Nilson Viana, Mari Fernandes e Nattan. E o sábado (11) é dia de brincar o São João de Mossoró com Limão com Mel, Israel Ribeiro, Bonde do Brasil e Eric Land. No Dia dos Namorados, Matheus e Kauan, André Luvi e André da Mata tocam sucessos e finalizam a primeira semana de shows na Estação.

A programação do polo volta na quinta-feira (16), com Toca do Vale, Forró dos 3 e Xand Avião. Na sexta-feira 17, a estação terá Giannini Alencar, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada em mais uma noite de shows na Estação.

Alegrando o sábado (18), Alinne Reis, Taty Girl, Mara Pavanelly e Walkyria Santos.

Abrindo a terceira noite de shows, na quinta-feira (23), o cantor e compositor Zé Lima, Carol Melo, Thyalis Martins e Alceu Valença cantam e encantam na Estação das Artes. Fechando com chave de ouro as festas no Polo Estação, Fagner, Lagosta Bronzeada, Felipe Grilo e Bartô Galeno fazem a festa no dia (24) de junho.

ENTENDIMENTO

Em audiência de conciliação com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Mossoró garantiu, nesta quarta-feira 8, a realização dos shows de Wesley Safadão e Xand Avião, que se apresentarão, conforme já anunciado, no Mossoró Cidade Junina 2022.

No encontro, os órgãos mantiveram o diálogo que já vinha sendo estabelecido pela Prefeitura Municipal com o MPRN. Houve acordo sobre diversos pontos.

Entre o que ficou acordado, está a realização de concurso público para a educação em 2023, com oferta de vaga para profissional de apoio, como já está no Plano de Governo da gestão e na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada para a Câmara pela prefeitura no início do ano.

A secretária de Educação, Hubeônia Alencar, destaca que “o acordo garante e reafirma inúmeros benefícios para os alunos da rede municipal de ensino com deficiência que necessitam dos profissionais de apoio. Destaque-se que acordamos pontos que já estão em andamento na Prefeitura de Mossoró”.