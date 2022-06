Campanha Mossoró Vacina terá três pontos de vacinação neste final de semana

Neste final de semana a campanha “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), terá três pontos de vacinação para as campanhas contra a Covid-19, sarampo e Influenza.



Estarão abertas a Unidade Básica de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e a Unidade Básica de Saúde Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio. O horário de funcionamento no sábado (11) e domingo (12) será das 8h às 16h.



Outro ponto que terá equipe de vacinação será o Partage Shopping Mossoró. Neste sábado, o funcionamento ocorrerá das 10h às 16h e no domingo das 11h às 18h.



“É importante que a população tome sua dose de reforço e destacamos também para os grupos de 50 anos mais que já podem tomar a segunda dose de reforço, que é a quarta dose, além também dos trabalhadores da Saúde, independente da idade, que faz quatro meses que tomou a dose de reforço”, disse o coordenador de Imunizações do município, Etevaldo Lima.



Em todos esses pontos estão sendo aplicadas a primeira, segunda, terceira e quarta doses. A vacina contra a Covid-19 é ofertada para várias faixas etárias, preconizadas pelo Ministério da Saúde, como crianças de 5 a 11 anos, população adulta e pessoas acima de 60 anos.



Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbanos e de longo curso.



E ainda: trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.



Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.



VACINAS



Etevaldo Lima informou que ontem à noite (9) o município de Mossoró recebeu um novo lote de vacinas para as campanhas de vacinação contra a Covid-19 e Influenza. No total, foram 18.160 unidades.



De acordo com o coordenador de Imunizações, deste total 6 mil são direcionadas para vacinação contra a gripe e as demais para a campanha contra a Covd-19. Sendo que 4.830 são doses da Pfizer, 2.580 da AstraZeneca, 1.200 da Pfizer pediátrica e 3.550 da Coronavac.



“A Pfizer 12 anos ou mais idade veio para o reforço dos adolescentes de 12 a 17 anos e para as gestantes, preferencialmente. As vacinas AstraZeneca e Pfizer pediátrica com validade estendida conforme nota técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, concluiu Etevaldo.