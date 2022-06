Mossoró Cidade Junina terá Mari Fernandez, Festival de Quadrilhas e Chuva de Bala nesta sexta-feira (10)

A programação do Mossoró Cidade Junina segue nesta sexta-feira (10). No Polo Estação das Artes, entre as atrações mais esperadas, estão a cantora e compositora Mari Fernandez e os cantores Nilson Viana e Nattan. O show vai acontecer a partir das 20h.

Além dos shows da Estação das Artes, a noite do evento também conta com Festival Independente De Quadrilhas Juninas, com o Concurso Categoria Municipal, o Festival Da Colheita e os arraiás da Emoção, Filho Da Terra e Junina Pinga Fogo, grupos do Assentamento Jurema, Fazenda São João e Jucuri, zona rural de Mossoró, a partir das 19h na Arena Deodete Dias.



Para finalizar a programação desta sexta-feira, o Mossoró Cidade Junina traz o segundo dia do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró.



O Chuva de Bala no País de Mossoró retrata em formato de musical, um dos fatos mais marcantes do município, a resistência do povo mossoroense ao bando do cangaceiro Lampião, que no próximo dia 13 completa 95 anos.



A atração acontece a partir das 21h no Adro Da Capela São Vicente, e este ano conta com um elenco de mais de 70 atores, atrizes e bailarinos.