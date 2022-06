Moradores do Rincão criam petição para melhorar o tráfego na Avenida Francisco Mota, em Mossoró

Moradores do Bairro Rincão criaram uma petição para pressionar o poder público a investir em melhoria no tráfego na Avenida Francisco Morta, trecho dá BR-110 que dá acesso à municípios da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

A via também dá acesso aos conjuntos Vingt Rosado, Parque Universitário, Alto das Brisas e aos condomínios Ninho e Ecoville e, sendo o principal ponto de acesso de toda a população da região às universidades e ao Centro de Mossoró.

Estreia e sem rotas alternativas a Francisco Morta registra sempre grandes congestionamentos em horário de pico, por volta das 7h, 12h e 18h, além de inúmeros acidentes.

Criada por Brenno Silveira, a petição online já tem mais de 1500 assinaturas e pode ser acessada AQUI.

“Essas pessoas estão tendo sua qualidade de vida prejudicadas por perderem de 20 a 30 minutos para transitar em um trecho de pouco mais de um quilômetro, além disso estão tendo prejuízo financeiro com combustível dos seus veículos paralisado no trânsito. Esse tempo poderia ser utilizado por essas pessoas para desfrutar do conforto de suas residências e da companhia dos seus familiares, descansar, produzir e etc. Além do exposto, são inúmeros os acidentes que ocorrem com prejuízos à saúde e materiais”, diz Breno.



Na petição ele oferece soluções para o problema. Entre elas, a pavimentação de vias alternativas, cruzando alguns conjuntos da região, além construção de uma rotatória, em substituição ao semáforo que existe no acesso ao Vingt Rosado.

“Entendemos que tudo isso ocorre porque a Avenida Francisco Mota é o único acesso de todo o bairro e conjuntos citados acima as demais regiões da cidade, prejudicando todo o trânsito. Além disso, há um semáforo de três tempos na entrada do Conjunto Vingt Rosado que dificulta ainda mais o trânsito e impede a mobilidade dos cidadãos”, escreveu Breno.









Veja abaixo as proposições:

1 - Substituição do semáforo de três tempos da entrada do Vingt Rosado por uma rotatória, dando mobilidade ao trânsito e evitando veículos parados no semáforo em horários de maior risco;

2 - Pavimentação da rua de acesso da UERN ao Conjunto Vingt Rosado, criando opções de acesso, reduzindo o número de veículos na Avenida Francisco Mota;

3 - Melhoria das ruas de acesso dos Pintos ao Conjunto Vingt Rosado, criando opções de acesso, reduzindo o número de veículos na Avenida Francisco Mota;

4 - Desenvolvimento de estudos e projetos por especialistas em trânsito trazendo outras propostas com o objetivo de melhorar as condições para os moradores dessa região da cidade, como por exemplo:

4.1 - Criação de uma via de acesso interligando a BR 110 a BR 304 evitando veículos de carga passando pelo centro da cidade e criando rotas alternativas.

Com relação a este último ponto, em março deste ano, o ministro Rogério Marinho, em visita à Mossoró, anunciou a liberação de mais de R$ 40 milhões para a Prefeitura construir a rodovia interligando as duas BRs, a 110, no trecho Mossoró/Areia Branca, à 304 (trecho de saída para Fortaleza).

https://mossorohoje.com.br/noticias/40448-ministro-rogerio-marinho-libera-quase-45-milhoes-para-a-prefeitura-de-mossoro-rn

Há, ainda, uma promessa do Governo Federal para duplicação na BR, mas sem prazo para que a obra seja realizada.

Os interessados em assinar a petição podem acessá-la AQUI. Também é possível acompanhar as mobilizações em prol da questão pelo Instagram @transito_francisco_mota.