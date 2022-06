Vai viajar sozinho? Confira Dicas Práticas de Planejamento e Economia

Como chegar, onde ir, em que lugar ficar, qual restaurante comer… Decidir tudo isso de forma autônoma tem sim um peso de responsabilidade, porém, carrega um QUÊ de diversão e liberdade também. Viajar sozinho pode ser um marco na sua percepção de mundo e de si mesmo. É um momento no qual enfrenta-se desafios, se quebra barreiras, expande seus horizontes e supera-se limites.

São inúmeros os benefícios de viajar sozinho. Além de não depender das vontades de outra pessoa, é uma ótima oportunidade de desenvolver autonomia e independência. Apesar disso, embora viajantes solo representem cerca de 11% do mercado total de viagens de acordo com o Booking.com, os perrengues nos passeios podem agravar-se quando se está sozinho.

Desafiadora. É o que, sem dúvidas, define a experiência de viajar sozinho. Isso porque, independente do destino, data e hospedagem, será um momento em que a sua liberdade te custará a superação de alguns medos. Afinal, se ir acompanhado a um destino que você não conhece já é de dar calafrios na barriga, quem dirá sem ninguém para compartilhar os temores da viagem.

O que separa, entretanto, a viagem solo dos sonhos dos amores e horrores, é a pré-viagem e o modo como você está preparado para o dia D. A chance de dar ruim numa viagem planejada, pensada com responsabilidade e segurança é muito menor do que aquela que é prematura e ingênua. Por isso, acompanhe abaixo algumas dicas de planejamento e economia para você viajar sozinho com segurança e a menor taxa de perrengues possível.





Não se engane: você vai gastar mais do que pensou

Definir o orçamento da viagem é uma das questões mais importantes do planejamento. Isso porque, é por meio dele que você poderá decidir o destino, hospedagem e tudo aquilo que se insere nos gastos do seu passeio. Assim, é essencial colocar na ponta da caneta o que pode ser usado, para que depois decida-se a melhor forma de utilizar o dinheiro.

Contudo, lembre-se que imprevistos acontecem. E, sem uma caução, a sua viagem pode ficar comprometida. Por isso, para viajar sozinho com tranquilidade, vá ao seu passeio sempre com uma folga financeira. Ir com o dinheiro contato pode se transformar em um grande problema.





Ajuda sempre é bem-vinda

É nítido que viajar sozinho é um momento de pôr à prova a sua independência. No entanto, nada de sair por aí querendo desprezar toda e qualquer ajuda. Uma boa forma de se manter antenado sobre a sua cidade destino é com o auxílio de sites de busca confiáveis.

Na internet, hoje em dia, é muito fácil encontrar diversas informações sobre os locais. Por isso, busque em plataformas de viagens, sites especializados e outras fontes, tudo aquilo que precisa saber sobre a sua região de visita.





O centro nem sempre é a melhor opção

É importante salientar aos viajantes solo de primeira viagem que nem sempre a área central é a melhor a se hospedar. Isso porque, dependendo da atração turística e dos pontos a se visitar, o centro pode demandar um longo trajeto de locomoção, o que dificulta a logística e aumenta os gastos.

Por isso, sempre procure regiões de hospedagem perto dos pontos que deseja visitar. Dessa forma, a não ser que o seu desejo seja aproveitar as atrações de dentro do hotel, busque, antecipadamente, o que você quer conhecer; e apenas depois encontre a estadia ideal de acordo com a sua realidade e localização.





Use e abuse de promoções

Quem não gosta de economizar? Já que você sabe que no período de viagem muito provavelmente os custos serão um pouco maiores do que o esperado, aproveite e garanta descontos em passagens e hospedagens antecipadamente.

Alguns estabelecimentos oferecem pacotes de hospedagem, por exemplo, que podem ser bastante vantajosos, mas, além disso, também é possível encontrar descontos em sites específicos de viagens, como o Hurb.

Ao acessar, você encontrará, além de descontos em passagens aéreas para voos nacionais e internacionais, uma infinidade de dicas sobre os mais variados locais para visitar no Brasil. Assim, fica mais fácil encontrar informações verdadeiras e que ajudam a definir o seu roteiro de viagem.