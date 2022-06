A diversidade de ritmos no Polo Cidadela do Mossoró Cidade Junina 2022

No palco 1, o cantor Gabriel Lima trouxe o melhor do pop rock nacional e agradou em cheio o público presente no espaço localizado ao lado da Igreja de São Vicente. O repertório do músico mossoroense foi de Raul Seixas a Mamonas Assassinas passando por sucessos de Barão Vermelho, Legião Urbana, entre outros. Neste sábado, a festa continua!

Os diversos ritmos musicais é uma das marcas da Cidadela, um dos polos montados dentro do Mossoró Cidade Junina (MCJ), para o mossoroense e turista. Na noite desta sexta-feira (10) houve música para todos os gostos e estilos.

Confira programação completa do MCJ 2022.

No palco 1, o cantor Gabriel Lima trouxe o melhor do pop rock nacional e agradou em cheio o público presente no espaço localizado ao lado da Igreja de São Vicente. O repertório do músico mossoroense foi de Raul Seixas a Mamonas Assassinas passando por sucessos de Barão Vermelho, Legião Urbana, entre outros.

“Como no palco principal já tem forró e sertanejo, nós trouxemos para cá uma mistura de ritmos do pop ao reggae, axé. Fizemos uma mistura bacana e a galera está de parabéns é um pessoal muito animado. A energia da galera é diferente mesmo. Eles curtiram muito o nosso repertório. Ficou muito agradecido por participar dessa festa maravilhosa”, disse Gabriel.

As músicas tocadas por Gabriel Lima agradaram aos presentes. Um deles é o mossoroense Francisco Neto. Rock e reggae sãos os estilos musicais prefeiros. Ele salientou ainda que estava com muita saudade desta energia que ocorre no espaço.

“Estou gostando demais. Eu amo isso aqui. Estava morrendo de saudade e é isso aqui que eu gosto. Rock e reggae sãos meus estilos favoritos. Estava com muita saudade disso aqui, como mossoroense é algo que faz parte de mim, estou matando a saudade, gostando demais. Está só começando”, comemorou Neto.

Já no outro palco o forró dominou as atenções. O cantor Juninho Voice também levantou o público no palco 2 com seu forró contemporâneo. O músico mossoroense elogiou a projeção que o Mossoró Cidade Junina dar ao artista local.

“A turma que veio curtir hoje no Cidadela não se arrependeu. Curtiram muito forró contemporâneo. Estamos retomando os shows aqui presencialmente. É muito importante. O Mossoró Cidade Junina é um evento nacional que divulga o nosso nome para diversos lugares do país e é muito importante para toda a classe artística do município participar dessa nova temporada do Mossoró Cidade Junina”.