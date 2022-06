Parte da estrutura da ponte da Rua Benício Filho desabou neste sábado

A Construtora Vipetro, responsável pela obra, em Nota (abaixo), informou que ocorreu uma deformação no tabuleiro da ponte, mas que vai corrigir o problema e entregar a obra concluída no prazo prometido aos moradores pelo prefeito Allyson Bezerra, ou seja, em setembro próximo.

Os moradores da Rua Benefício Filho, no Grande Alto São Manoel, em Mossoró/RN, registraram no final da manhã deste sábado, 11, que parte da estrutura da ponte que está sendo concluída no braço do rio Mossoró/RN desabou. Enviaram vídeos e fotos.

A Construtora Vipetro, responsável pela obra, em Nota (abaixo), disse que ocorreu uma deformação no tabuleiro da ponte, em função de um rompimento de um duto de esgoto, mas que vai corrigir o problema e entregar a ponte no prazo prometido aos moradores pelo prefeito Allyson Bezerra, ou seja, em setembro próximo.

A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informou que vistoriou a obra e confirmou os fatos. Segundo o secretário Rodrigo Lima, a empresa se comprometeu em corrigir o problema e concluir a obra no prazo.

O diretor regional da CAERN, Márcio Bruno, disse que não ocorreu rompimento em tudo nenhum na região da Rua Benício Filho, onde está sendo construído a ponte no braço do rio Mossoró/Apodi, porém é o que consta na Nota Oficial da Vipetro.





NOTA DE ESCLARECIMENTO

Na condição de empresa responsável pela obra municipal de construção de uma ponte na rua Benício Filho, bairro de Alto São Manuel, informamos que na manhã deste dia (11/06/2022), quando estava na execução da concretagem, ocorreu uma deformação do tabuleiro (a forma), causada pelo rompimento e transbordamento de uma rede de esgoto, fazendo com que a parte já montada cedesse lateralmente.

Obviamente, o fato não houve nenhum transtorno ou dano material ou físico a pessoas, nem muito menos implicará no retardo para a entrega da obra. A VIPETRO recuperará o tempo de execução, envolvendo mais trabalhadores e equipamentos diuturnamente de modo a cumprir o prazo contratual.

A Prefeitura Municipal foi devidamente informada do fato e equipes técnicas da nossa empresa e da fiscalização do contrato já efetuaram a devida vistoria e detectaram a causa do transtorno.

Com a garantia de ser uma empresa de destaque nacional, com mais de 40 anos de existência, com capital e sócios genuinamente mossoroenses, com obras em vários Estados do Brasil, empenhamos nossa experiência e palavra que logo mais os nossos gentis e bravos conterrâneos farão uso deste equipamento urbano de especial relevância para o Município.

Mossoró-RN, 11 de junho de 2022.

FRANCISCO VILMAR PEREIRA

Diretor Presidente

FRANCISCO VILMAR P. SEGUNDO

Eng. Civil – CREA 2108597263

VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.