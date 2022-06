CAERN avisa que vai faltar água em vários bairros de Mossoró até quinta-feira

Neste domingo, 12, está sendo aguardado a regularidade no abastecimento de água nos bairros Abolição I, II, parte do Santo Antônio e da Nova Betânia, com o retorno do funcionamento do poço 11 na madrugada deste sábado, dia 11.

Nesta segunda-feira, dia 13, está previsto o município de Mossoró ficar com o fornecimento de água suspenso pela adutora Jerônimo Rosado, logo das 8h às 17h. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte vai fazer conserto no conjunto-motobomba.

O prazo para concluir a troca do conjunto-motobomba é no início da noite desta segunda-feira, porém é preciso pelo menos 72 horas para a água chegar em todo o sistema, ou seja, o abastecimento normal com água do Vale do Açu somente quinta-feira que vem.

Os bairros mais afetados em Mossoró são: Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Sumaré, Liberdade I e II, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.

Adutora Jerônimo Rosado

O sistema adutor Jerônimo Rosado capta água no Rio Piranhas Açu, perto da Ponte Felipe Guerra, entre as cidades de Assu e Itajá, trata e bombeia para Assu, Serra do Mel e Mossoró.