Matheus & Kauan, André Luví e André da Mata encerram primeira semana de shows na Estação das Artes

Neste domingo (12), Dia dos Namorados, na Estação das Artes Elizeu Ventania, a programação do "Mossoró Cidade Junina" (MCJ) 2022 teve continuidade com novos shows.

Na noite de Santo Antônio, conhecido pela fama de “casamenteiro”, celebrado neste mês junino, subiram ao palco para cantar e encantar o público a dupla Matheus & Kauan, André Luví e André da Mata.

Os artistas animaram os casais apaixonados com repertórios recheados de músicas que falam de amor. Do sertanejo ao forró. Do samba ao pagode. A mistura de ritmos se fez presente durante os três shows da noite. A diversidade de estilos musicais animou não apenas os namorados, mas a todo público presente.

No Polo Estação das Artes, o cantor André Luví abriu a série de shows do domingo. O artista trouxe uma apresentação vibrante, empolgando o grande público. Os sucessos da atualidade e canções tradicionais do São João marcaram a primeira apresentação da noite.

“A gente tem uma tradição na ‘Noite dos Namorados’ no ‘Mossoró Cidade Junina’. Já são alguns anos que a gente costuma tocar no dia 12 de junho, mas esse sem sombra de dúvidas foi especial. O público compareceu em massa lotando a Estação das Artes. Agradeço a todos da Prefeitura de Mossoró por retomar o evento de forma grandiosa e abraçando os artistas locais depois de 2 anos de sofrimento com a pandemia”, pontuou André Luví.

O cantor e compositor André da Mata deu sequência às apresentações. O segundo show da noite foi marcado pela interação do artista com o público e repertório diversificado, trazendo para a cena novos e consagrados sucessos musicais.

“Estou muito feliz de poder estar na minha terra, fazendo a música que amo, o samba, dentro dessa programação maravilhosa do 'Mossoró Cidade Junina'. Um evento que é sucesso, aonde a gente chega a repercussão é fantástica. Nós preparamos um repertório especial para a data 12 de junho, pois é um dia muito feliz, maravilhoso. É o dia do amor, dia de confraternização. Ser escolhido para estar neste momento é um presente e eu estou muito feliz”, destacou André da Mata.

Matheus & Kauan encerraram a primeira semana de shows na Estação das Artes levando o público ao delírio. O show da dupla fez mossoroenses e turistas cantarem do começo ao fim os grandes hits que ganharam o Brasil, de Norte a Sul, chegando ao "Mossoró Cidade Junina" com uma apresentação inesquecível.

“Estamos muito honrados e felizes. Nós sabemos da grandeza do evento, os artistas que pisaram neste palco nos falaram da experiência. Acompanhamos pela internet o show de Bell. Estávamos ansiosos para chegar a nossa hora e fazer história no 'Cidade Junina'”, comentou o cantor Matheus.

Já Kauan destacou o repertório romântico da dupla para o “Dia dos Namorados”. “É especial demais, pois nós temos muitas músicas românticas que embalam muitas vidas. No nosso repertório há muitas músicas que embalam os relacionamentos. Separamos um repertório especial para Mossoró”, declarou o cantor.

Vanessa Mendes e Raul Maurício aproveitaram a noite dos apaixonados para prestigiar o show da dupla que para eles tem um significado todo especial. O casal que está junto há 6 anos se conheceu a partir de uma das músicas de Matheus e Kauan.

“As músicas são muito românticas e lindas. O show está maravilhoso, lindo mesmo. Nós começamos a namorar com uma música deles”, revelou Vanessa.

Maria Luíza, fã da dupla, aproveitou a oportunidade para conferir de perto o show. “Gosto de tudo de Matheus e Kauan. Sou apaixonada por todas as músicas deles. O show está perfeito, estou amando”, disse.

A programação de shows do MCJ no Polo Estação das Artes retorna na quinta-feira (16), com shows de Forró dos 3, Xand Avião e Toca do Vale. Na sexta-feira (17), tem Giannini Alencar, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada. No sábado (18), se apresentam Aline Reis, Tatty Girl, Mara Pavanelly e Walkyria Santos.