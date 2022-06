Câmara aprova homenagem ao prefeito que botou Lampião para correr em 1927

O projeto de lei do Poder Executivo foi aprovada por 12 dos 23 vereadores. Marleide Cunha explicou que não ficou no plenário para votar porque o Executivo não respeitou os 8 dias previstos em Lei e, segundo ela, quem tem que prestar homenagens é o Legislativo. O projeto foi aprovado e a solenidade será logo mais às 16 horas no Memorial da Resistência

A Câmara Municipal de Mossoró aprovou a criação da Medalha Prefeito Rodolfo Fernandes, em duas sessões extraordinárias, hoje. O curioso é que dos 23 vereadores, apenas 12 depositar o voto pela aprovação projeto, que celebra os 95 anos da resistência de Mossoró, liderada pelo então prefeito Rodolfo Fernandes.

Conta a história, que Virgulino Ferreira da silva, o Lampião, veio com seu bando formado por dezenas de cangaceiros para saquear a cidade de Mossoró. Antes, enviou cartas ao prefeito Rodolfo Fernandes pedindo uma quantia exorbitante de dinheiro para não invadir a cidade no dia 13 de junho de 1927. A exigência foi negada e Lampião planejou o ataque.

Entretanto, o então prefeito Rodolfo Fernandes, que era comerciante e industriário, reuniu os homens mais valentes do município e formou trincheira para encarar o banco de Lampião, usando o campanário da Igreja São Vicente e de sua própria residência, onde hoje é a Prefeitura Municipal de Mossoró. No confronto, Lampião foi posto para correr.

Ao aprovar o projeto, de autoria do Executivo, a Câmara se soma ao aniversário do feito, no dia 13 de junho de 1927. A vitória de Mossoró será lembrada em evento da Prefeitura, nesta segunda-feira, às 16h, no Memorial da Resistência. O Poder Legislativo prestigiará a solenidade, com seus legisladores presentes. Porém, acredita-se que nem todos.

É que na votação realizada na manhã desta segunda-feira no Palácio Rodolfo Fernandes, apenas 12 dos 23 vereadores votaram pela aprovação do projeto, com uma alteração. A emenda adequou um artigo da proposta à Lei Orgânica do Município. Aprovado o projeto e validada a sua redação final, a Câmara o remeteu ao Executivo para virar lei municipal, após sanção.





"Esta é a verdadeira história de Mossoró", diz o vereador Raério Araújo

Entre os vereadores, Raério Araújo disse estranhar a atitude dos vereadores da bancada de oposição em se ausentar na hora de votar a homenagem a quem de fato defendeu Mossoró e virou história. "Quero que coloque isto em ATA. Que fique registrado, que vereadores vieram e depois saíram", reclama.

O vereador Toni Fernandes disse que não votou, porque não estava presente Câmara. Optou por ficar em casa, por apresentar sintomas gripais.

A vereadora Marleide Cunha justifica dizendo que o prefeito Allyson Bezerra desrespeita a Câmara quando manda projeto sem respeitar os oito dias previsto em lei. Acrescenta que quem presta homenagem é a Câmara e não o Poder executivo. E para aprovar tal projeto, precisou primeiro este projeto receber uma emenda.

Reconhecimento

Líder do governo na Casa, o vereador Genilson Alves (Pros) parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e o Legislativo pela aprovação. “Dessa forma, valorizamos o protagonismo histórico de Rodolfo Fernandes na vitória de Mossoró à invasão do bando de Lampião”, destacou.

Industrial e comerciante, Rodolfo Fernandes era presidente da Intendência do Município, cargo em 1927 equivalente a prefeito. Com coragem e firmeza, reuniu homens e armamento, fez da própria casa trincheira e liderou a batalha, que expulsou os cangaceiros de Mossoró.

Honraria máxima

Na justificativa do projeto, o prefeito Allyson Bezerra diz que a Medalha Prefeito Rodolfo Fernandes homenageia o maior herói da resistência mossoroense. “A medalha figurará como a maior honraria no âmbito desta municipalidade”, define o chefe do Executivo.

A medalha será concedida anualmente, no Mossoró Cidade Junina, “a personalidade que tenha se destacado com relevantes serviços prestados à sociedade mossoroense”, segundo o projeto, que situa a resistência a Lampião entre os principais feitos históricos de Mossoró.