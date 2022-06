População poderá se vacinar em ponto extra instalado na festa de São João Batista, em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai instalar um ponto extra de vacinação para as campanhas contra a Covid-19, Influenza e sarampo durante os festejos de São João Batista, no bairro Doze Anos.

A festa do padroeiro do bairro tem início nesta terça-feira (14) e se estende até o próximo dia 24 deste mês.

Conforme cronograma da SMS, a vacinação no local ocorrerá em seis dos 11 dias de festa. De acordo com a Coordenação de Imunizações do município, as datas são 14, 15, 18, 19, 22 e 23. O horário de vacinação será das 18h às 22h.

“A vacinação destas três campanhas ocorrerá na abertura, 1ª novena, no próximo final de semana e antevéspera e véspera do dia da procissão do santo. As pessoas que quiserem se imunizar contra essas doenças poderão ir numa dessas datas”, explicou o coordenador de Imunizações, Etevaldo Lima.

FERIADO CORPUS CRHISTI

Na quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, a Secretaria Municipal de Saúde também instalará um ponto de vacinação na Igreja de São João Batista para vacinar a população. Neste dia a vacinação ocorrerá das 13h às 18h, pouco antes do início da procissão de corpus christi.