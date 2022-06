Foro de Moscow 14 jun 2022 – Limite de ICMS: Estados e municípios no prejuízo

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @williamrobson e @bruno_barretojor, destaca a aprovação no Senado do Projeto de Lei Complementar (PLP) 18 que estabelece um teto de 17% na cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que vai gerar um prejuízo de mais R$ 1 bilhão para o RN e para os munícipios do Estado.