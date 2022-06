Comércio tem horário especial durante o feriado de Corpus Christi em Mossoró

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL-Mossoró) informa que alguns órgãos e estabelecimentos não terão expedientes ou funcionarão com horário modificado. Bancos e agências dos correios não terão atendimento ao público e retornam seu funcionamento normal na sexta-feira (17). Em relação ao comércio em geral de Mossoró, de acordo com a CDL, a empresa que for abrir no feriado deverá comunicar aos Sindilojas Mossoró, com antecedência de 48h, através dos canais oficiais solicitando os termos de abertura. Lei Municipal 0367 de 27 e março de 1957.