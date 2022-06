Mossoró é premiada com o “Selo Cidade Limpa” do MPRN, PGE e Idema

Nesta segunda-feira (13), o município de Mossoró recebeu o “Selo Cidade Limpa”, concedido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

O selo é um reconhecimento aos municípios que realizam destinação de resíduos sólidos em aterros licenciados.

A solenidade de entrega do selo foi realizada na capital do estado, Natal, na sede da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ). A Prefeitura de Mossoró foi representada no ato solene por Zildenice Guedes, da Gerência Executiva de Educação Ambiental (GEEA).

“O ‘Cidade Limpa’ premia os municípios que fazem uma gestão adequada dos seus resíduos sólidos e contam com aterros sanitários licenciados. É muito importante para o município ter esse reconhecimento, uma vez que estamos sempre nos esforçando para desenvolver mais ações de sustentabilidade, mobilizar a população de forma geral a fazer uma gestão corresponsável dos resíduos sólidos. Todos nós queremos uma cidade limpa que esteja de acordo com as normas técnicas e ambientais, proporcionando uma melhor qualidade de vida para toda a população”, frisou Zildenice Guedes.

Na ocasião, foram contemplados 24 municípios do Rio Grande do Norte. “Quando se tem muito a fazer, é importante começar. Tenho certeza que todos os municípios do nosso Estado têm demandas mil, mas é preciso escolher prioridades e adotar ações concretas para que as realidades que necessitam de mudanças possam ser transformadas. Que esse momento sirva de estímulo para outros municípios porque a realidade que precisa de transformação ainda é muito vasta”, pontuou Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira Procuradora-Geral de Justiça.

“A Prefeitura de Mossoró recebe com muita alegria o reconhecimento com o ‘Selo Cidade Limpa’. Nossa intenção é avançar cada vez mais no sentido de destinar corretamente os resíduos sólidos em nosso município. Seguimos trabalhando intensamente com planejamento e compromisso, fortalecendo o desenvolvimento sustentável do município”, declarou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

Os 24 Municípios contemplados com o “Selo Cidade Limpa” foram: Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Ielmo Marinho, Bom Jesus, Jundiá, Várzea, Equador, São Pedro, Vera Cruz, Ceará-Mirim, Taipu, Guamaré, Jardim de Angicos, Extremoz, Maxaranguape, Touros, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, Lajes, São Bento do Norte, Upanema e Tenente Ananias.