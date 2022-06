Prefeitura recebe equipamentos para dar suporte ao Mossoró Rural

A Prefeitura de Mossoró recebeu na manhã desta terça-feira (14) equipamentos que foram solicitados pelo município ao Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) destinados à zona rural de Mossoró. Os equipamentos serão administrados pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).



Foram recebidos: caminhões (2), roçadeiras (2), carroções (2) e grades (2). O secretário municipal de Agricultura Faviano Moreira ressaltou a importância de mais este investimento que vai fortalecer ainda mais o programa “Mossoró Rural”. “Com esses novos equipamentos agrícolas a Seadru terá condições de dar um suporte melhor ao homem do campo. Antes o agricultor precisava alugar os implementos e agora é só entrar em contato com nossa secretaria e solicitar o serviço”, explicou.



De acordo com o secretário Faviano, antes a Seadru não tinha estrutura para auxiliar os produtores. Os investimentos da Prefeitura de Mossoró estão garantindo apoio e suporte técnico ao agricultor. “Muitos serviços agora estão sendo facilitados para o produtor rural como o corte de terra, produção de forragem, entre outros que estão sendo facilitados com a chegada dos equipamentos”, complementou.



Os equipamentos foram recebidos pelo prefeito Allyson Bezerra que ressaltou a importância desse investimento para a zona rural. O chefe do Executivo lembrou que através do convênio firmado com o MDR e com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), a Seadru também já recebeu dois tratores que já estão sendo utilizados nas atividades agrícolas das comunidades rurais de Mossoró. “A chegada de mais esses equipamentos vai melhorar ainda mais o trabalho na zona rural de Mossoró. São mais equipamentos para quem quer trabalhar, porque o nosso objetivo é continuar e avançar com o trabalho para melhorar a vida do homem do campo”, ressaltou.