MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/06/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Prefeitura recebe equipamentos para dar suporte ao Mossoró Rural

Agricultor relata que perdeu mais de 60% da safra devido ao excesso de chuva

Polo Jucuri será o próximo a receber equipes do CCZ para aplicação de vacina antirrábica

Aumento de casos de Covid no RN é maior entre pessoas com doses da vacina em atraso

No Vale do Açu, governadora inaugura Corpo de Bombeiros em Assu, recupera 016 e assina ordem de serviços da 2 etapa do Baixo Açu

Suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil é preso em Mossoró

Câmara deixa para votar fixação do ICMS em 17% nesta quarta-feira