Mais de 100 pessoas são imunizadas no primeiro dia de vacinação na Festa de São João Batista

O ponto extra de vacinação disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Mossoró na Festa de São João Batista registrou uma boa procura nesta terça-feira (14), primeiro dia de atendimento ao público no local.

O balanço da Coordenação de Imunizações da SMS aponta que mais de 100 pessoas foram vacinadas entre as 18h e 22h.

“A população buscou o ponto nesse primeiro dia, em um número significativo para uma abertura de festa. Nós vamos seguir vacinando aqui na primeira noite de novena, ou seja, nesta quarta (15), também no sábado (18) e no domingo (19), e nos dias 22 e 23. No período de novena nós estaremos aqui a partir das 18h e seguimos até as 22h, vacinando contra a Covid, Influenza e Sarampo, nos grupos prioritários de cada campanha, conforme vem trabalhando o Ministério da Saúde”, explicou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações.

Etevaldo também lembra que nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, o único ponto de vacinação disponibilizado pelo Município funcionará nas imediações da Igreja de São João.

“A partir das 13h até as 18h vamos seguir vacinando também nesse dia. Estamos no mês do Mossoró Cidade Junina, vivenciando a Festa de São João, então nós convidados todos que estão com as doses em atraso ou sequer tomaram a primeira dose, que venham buscar sua proteção. Se você faz parte dos grupos prioritários também da campanha contra o Sarampo e Influenza, venha se vacinar”, reforçou o coordenador.

A dona de casa Almide Ferreira, moradora do bairro Doze Anos, aproveitou a noite de abertura da Festa de São João para colocar o seu esquema vacinal em dia.

“Vim tomar aqui porque era mais prático. Foi muito rápido. Pode vir porque está muito bom o movimento aqui e é rápido. É melhor se proteger”, alertou.

“É bom que se tenha esse esforço, para facilitar e incentivar as pessoas a concluírem o calendário, atualizarem o seu cartão de vacina. Lembrar também da proteção contra a Influenza e o Sarampo, que é muita necessária para a segurança de todos”, complementou a dona de casa Edna Holanda, que recebeu a segunda dose de reforço (4ª dose) contra a Covid-19.