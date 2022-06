Polo Cidadela retoma programação nesta quarta-feira com shows e atrações diversificados

Os shows na Cidadela iniciam sempre após o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”. Nesta quarta-feira, a animação está garantida com Carlos Júnior, Frequência 2 e Cacá Mendonça no palco 1, ao lado da Capela de São Vicente. No segundo palco, a cantora Analu encanta o público com repertório vibrante e autêntico. Quem gosta da música regional não pode perder a apresentação do grupo Sertão Raízes. A noite de shows na Cidadela termina com Bruno Martins e Banda, com estilo musical diferenciado. Confira a programação da semana.