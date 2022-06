Prefeito Allyson anuncia fim da fila por cirurgia ginecológica em Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra anunciou no final da manhã desta quarta-feira, 15, que zerou a fila de mulheres que buscavam cirurgias eletivas ginecológicas em Mossoró.

Na mesma ocasião, o gestor disse que trabalha para zerar também as cirurgias gerais, que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Mossoró-RN ainda este ano.

Sobre as cirurgias ortopédicas, o prefeito Alllyson Bezerra cobrou a governadora Fátima Bezerra a realização destes procedimentos em Mossoró-RN.

Sobre os recursos para custear as cirurgias eletivas, o prefeito explicou que parte foram destinados pelo senador Styvenson Valentin e a outra parte é da arrecadação própria.

Em entrevista coletiva durante visita ao Hospital Maternidade Almeida Castro, o qual firmou parceria em outubro de 2021 para fazer as cirurgias, o prefeito destacou que haviam mulheres aguardando procedimentos há mais de 5 anos e que agora acabou este sofrimento.

Para ele, trata-se de um momento histórico para Mossoró, onde a gestão é voltada para atender as necessidades de quem precisa, sem distinguir lado ou bandeira política.

Também enfatizou a importância da parceria firmada com o Hospital Maternidade Almeida Castro para fazer as cirurgias ginecológica e o trabalho que esta instituição realiza, realizando uma média de 20 partos dia, sendo que 48% de Mossoró e o restante da região Oeste do RN.

Ele lembrou que em 2014, o Hospital Maternidade Almeida Castro (na época se chamava Casa de Saúde Dix Sept Rosado), chegou a fechar, causando enormes prejuízos a população, devido a corrupção que havia se instalado dentro da instituição até então controladas por grupos familiares que não tinha interesse com a saúde das famílias.

Daí ocorreu a intervenção da Justiça Federal, do Trabalho e também estadual, passando a gestão para uma junta de intervenção, que tem a frente Larizza Queiroz.

A estrutura passou a ser recuperada e hoje, além dos todos os partos realizados com segurança, realiza também os procedimentos cirúrgicos eletivos.

A coordenadora de enfermagem Patrícia Oliveira, explicou que a unidade tem dois centro cirúrgicos bem estruturados para fazer as cirurgias e também os partos e que o trabalho em apoio ao município fazendo as cirurgias eletivas, não interfere no fluxo normal de atendimento de realização de partos.

Ao todo, foram realizados de outubro de 2021 ao dia 15 de junho de 2022, 408 cirurgias eletivas e que de agora em diante, segundo a secretária Morgana Dantas, da Saúde, segue o fluxo normal de cirurgias. Quem precisa, pode ir no posto de saúde mais próximo de casa e solicitar o procedimento, que receberá o encaminhamento de imediato.