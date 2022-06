Cosern realiza modernização da rede elétrica do “Corredor Cultural”, em Mossoró. Ao todo, foram modernizados seis quilômetros de redes elétricas de baixa e média tensão na Av. Rio Branco e adjacências. Ao longo do percurso por onde desfilam trios elétricos na abertura e no encerramento das festividades juninas, a distribuidora também realizou podas preventivas e instalou novas bandeirolas de sinalização na rede elétrica para alertar os veículos sobre a altura dos fios e cabos.

FOTO: DIVULGAÇÃO/NEOENERGIA COSERN