Polo Cultura Popular recebe encontro de cordel infantil nesta quinta, 16

A arte se faz presente no polo Cultura Popular, instalado na Praça Cícero Dias, em frente ao teatro municipal Dix-Huit Rosado. Na noite desta quinta-feira (16) ocorreu o encontro de cordel infantil. Duas crianças ao lado do poeta Antônio Francisco encantaram o público presente no evento.

O trio trouxe o melhor do cordel. Walter Diógenes, natural de Alto Santo, no Ceará, mas que reside em Mossoró desde o final da década de 1970, destacou a qualidade dos cordéis recitados pelas crianças e por Antônio Francisco, ao qual classificou como “grande mestre”.

“É muito importante todos nós mantermos a nossa cultura e manter as origens. Neste evento estamos mantendo a cultura nordestina acesa e ver essas duas crianças se apresentando no palco recitando cordéis é mágico. Eu me sinto um privilegiado em estar ouvindo essas poesias na voz dessas crianças que tem como espelho o grande mestre Antônio Francisco”, disse o cearense radicado em Mossoró desde 1977.

O espetáculo também encantou a natalense Alla da Silva. Ela citou que a apresentação das crianças no palco é uma forma de trazer educação para as outras crianças que assistiram a apresentação e também uma forma de divulgar o cordel.

“É apresentar um pouco da nossa história e também é uma forma de educação para as crianças. É muito bonito trazer Antônio Francisco. Ele é uma tradição de Mossoró. Esse evento mantém a tradição daquilo que é nosso”.

As crianças citadas por Walter Diógenes e Alla da Silva são Moises Marinho e Segundo Neto. Eles destacaram a felicidade em estarem se apresentando no Mossoró Cidade Junina e levando o cordel para o maior número de pessoas possíveis.

“Estou muito feliz e queria agradecer a oportunidade porque é uma honra estar nesse grande evento. É muito importante trazer a nossa cultura e espalhar ela por todo o Brasil. Eu comecei a recitar poesias com mais ou menos seis anos de idade por influência pelo meu pai”, disse Moises que tem 14 anos.

“É uma emoção muito grande estar aqui no palco recitando. Sempre escutei meu avô recitando poesias e sempre tive interesse. Fiquei muito empolgado em participar da apresentação hoje”, falou Segundo, que é neto de Antônio Francisco e tem 8 anos de idade.

Mykaell Bandeira, organizador do Festival de Cordel Infantil, enalteceu a importância do poeta Antônio Francisco.

“Antônio Francisco é um dos maiores cordelistas do Brasil”, disse para explicar que o evento de cordel infantil é justamente para propagar para as futuras gerações.

“Nós temos o cordel como uma cultura tradicional que muitas vezes a gente não ver as crianças tendo acesso e com esse evento estimulamos cada vez mais desde pequeno essas crianças a conhecerem um pouco mais da tradição que é o cordel. O Mossoró Cidade Junina é uma grande vitrine que temos no nosso município. Aqui de fato é um grande celeiro de artistas”, ressaltou.

“Se você quiser mudar o mundo é só ensinar as crianças. Sinto muito orgulho de ver crianças recitando cordéis. Mossoró estar de parabéns em realizar esse evento importante para a nossa cultura. Esse evento é acender o estopim da cultura”, filosofou e comemorou o poeta Antônio Francisco.