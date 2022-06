Primeira noite da segunda semana de shows na Estação da Artes registra grande público

A noite de quinta-feira (16) na Estação das Artes Eliseu Ventania, um dos polos do Mossoró Cidade Junina, foi de mais um sucesso de público na edição 2022 do evento.

Forro dos 3, Toca do Vale e Xand Avião foram as atrações responsáveis por abrir a segunda semana de shows e arregimentar tamanho público na histórica estação.

A festa foi aberta com a apresentação da atração mossoroense Forró dos 3. Heloísa, Jonas e Claudinho justificaram a convocação para representar o forró local na noite, oferecendo ao público muita energia e um repertório variado, com cada música sendo acompanhada de forma participativa por todos.

“Estou com o coração acelerado, o sangue ainda fervendo. É diferente tocar com o público presente. É uma benção a gente poder fazer o show no palco, recebendo o carinho do público, depois tirando foto com todos”, revelou Heloísa, vocalista do grupo, referindo-se à volta do formato presencial do evento.

“Essa é uma festa diferenciada, inclusive na organização. Merece todos os parabéns”, acrescentou Claudinho. Sua declaração foi reforçada pelo sanfoneiro Jonas: “Estrutura de som, palco, camarins e público, top de tudo. É só agradecer”.

A noite de shows teve sequência com a subida ao palco do cantor Toca do Vale, uma referência no forró da região. Com 46 anos de estrada, o cearense empreendeu um ritmo de sucessos aclamados pelo público. Contagiou e foi contagiado.





“Muito bom. Toda noite lotada a cidade, a praça e hoje não ficou por menos. Apresentamos um repertório estourado e a galera gostou”, declarou o cantor, que também destacou a tranquilidade do evento.

“Eu nunca vi tanta segurança. Fiquei impressionado. Quanta tranquilidade”, destacou o cantor que já perdeu a conta de quantas vezes esteve no Mossoró Cidade Junina.

“Umas oito ou nove vezes, se não me engano. E quero estar novamente aqui ano que vem”, concluiu.

Para fechar a quinta-feira, em êxtase pela animação vivida com os show da noite, o público recebeu Xand Avião, uma das figurinhas carimbadas de maior frequência dentro dos 25 anos de Mossoró Cidade Junina.

O cantor potiguar, que relembrou no palco alguns sucessos que construíram sua carreira, além de músicas do seu novo repertório, fez questão de lembrar que se sente sempre em casa, quando está em Mossoró.

“Tem um gosto diferente. Desculpa os outros estados, mas o RN é diferente. O MCJ é diferente. Hoje foi uma noite que passei do horário, pedi para tocar mais. Eu estou em casa”, revelou.

Xand também destacou a volta aos shows presenciais, passado período de isolamento social, devido a pandemia. e a importância para a economia tocar aqui é diferente. Já morei aqui, então me sinto em casa”.

“É pela cultura que a gente move. Ver o barraqueiro faturando, vendendo sua pamonha, sua canjica, seu espetinho. Essa é a cultura do São João. Estava morrendo de saudade. Dois anos sem ver São João, sem fazer essa festa. Graças a Deus voltamos e se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui de novo”, concluiu.

A festa continua no Polo Estação das Artes continua nesta sexta-feira (17) com Giannini Alencar, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada.

Nesta sábado (18), o palco da Estação recebe Alinne Reis, Taty Girl, Mara Pavanelly e Walkyria Santos.