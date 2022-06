Turismo: Lawrence propõe ponte Areia Branca/Grossos, memorial de Santa Luzia e trilhas na fruticultura e nas salinas

As colocações do presidente da Câmara Municipal de Mossoró e pré-candidato a deputado federal Lawrence Amorim foi no programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, pela Difusora de Mossoró, nesta sexta-feira, 17, transmitido também pelas redes sociais do Portal Mossoró no Instagram, Facebook e também no canal Doze Horas Mossoró no Youtube

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, que é pré-candidato a deputado federal, disse que o turismo de eventos está consolidado em Mossoró e que agora é preciso infraestrutura para fortalecer o turismo religioso, de aventura e no litoral.

As colocações de Lawrence Amorim foi no programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, da Difusora de Mossoró, aos jornalistas Cezar Alves e Carla Albuquerque, nesta sexta-feira, 17. O fortalecimento do turismo na região de Mossoró foi apenas uma das pautas.

Sobre o turismo de eventos, Lawrence Amorim disse que o MCJ 2022, com toda sua organização, é uma prova de que está consolidado. Tem também os eventos da Liberdade no mês de setembro e também alusivos a Santa Luzia, em dezembro.

Sobre o turismo religioso, o vereador disse que visitou Santa Cruz e também São Miguel e afirma não ter dúvidas que a construção de um memorial a Santa Luzia em Mossoró, será muito importante para consolidar também o turismo religioso.

Em Santa Cruz, Lawrence Amorim disse que a cidade praticamente se transformou a partir da construção da estátua e agora o teleférico. São dezenas de dezenas de ônibus de todas as partes do estado e até de outros estados visitando o município.

O presidente da Câmara de Mossoró disse que esteve também em São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, e conheceu o memorial que está sendo construído para Frei Damião, que antes mesmo de ser concluído, já atrai muita gente de vários estados.

Outro exemplo forte de desenvolvimento de turismo religioso é Juazeiro do Norte as cidades vizinhas, no Estado do Ceará. Praticante tudo gira em torno do “Padin Ciço”. Juazeiro tem a mesma população de Mossoró recebe 10 voos diários em função do turismo.





Sobre o turismo de aventura, Lawrence Amorim observa que a região é muito rica neste quesito. Lembra das cavernas do Parque Nacional da Furna Feia e de Felipe Guerra, a casa de Pedra em Martins e a região Serrana de Patu usada para voo livre.

Além da rota das cavernas alcançando toda a região Oeste, Lawrence Amorim cita ainda que poderia ser feito também um projeto para construção de trilhas, bem sinalizadas, para os turistas virem conhecer a produção da fruticultura irrigada, do sal e as eólicas.

O pré-candidato a deputado federal lembra: “Temos praias belíssimas na região de Areia Branca que nem celular pegar”, reclama. Ele disse que é preciso se discutir a construção da ponte Areia Branca/Grossos, para permitir o passeio pelo litoral.

E como conseguir tudo isto proposto, Lawrence Amorim disse que é com união da classe política pelo desenvolvimento de fato do estado, possibilitando, entre outros benefícios, a destinação de emendas de bancadas (são mais de R$ 200 milhões) para a região de Mossoró.