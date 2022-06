Zé Matuto e Lume da Fogueira dominam competições na Arena Deodete Dias

Nove quadrilhas, sendo seis na categoria Tradicional e três da Estilizada, disputaram o título deste ano, com distribuição de troféus e premiação total em dinheiro de R$ 33,5 mil. Após 11 horas de uma disputa equilibrada, onde os campeões só foram conhecidos ao amanhecer do domingo (19), Zé Matuto, na categoria Tradicional Adulto, e Lume da Fogueira, na Estilizada Adulto, comemoram o título em suas respectivas categorias. Uma explosão de alegria nas arquibancadas, com torcidas que cantaram e se encantaram com tamanha energia de cada brincante.

Seguindo a tradição, a Arena Deodete Dias, palco do Festival Independente de Quadrilhas Juninas, tem sido um dos espaços mais disputados do Mossoró Cidade Junina 2022, sobretudo em noites de decisão. Neste sábado (18), com arquibancadas lotadas, o público conheceu os campeões do concurso estadual nas categorias Tradicional e Estilizada.

Nove quadrilhas, sendo seis na categoria Tradicional e três da Estilizada, disputaram o título deste ano, com distribuição de troféus e premiação total em dinheiro de R$ 33,5 mil.

Após 11 horas de uma disputa equilibrada, onde os campeões só foram conhecidos ao amanhecer do domingo (19), Zé Matuto, na categoria Tradicional Adulto, e Lume da Fogueira, na Estilizada Adulto, comemoram o título em suas respectivas categorias. Uma explosão de alegria nas arquibancadas, com torcidas que cantaram e se encantaram com tamanha energia de cada brincante.





CATEGORIA TRADICIONAL

O título da temporada 2022 na categoria Tradicional foi para a capital. A Associação Cultural Zé Matuto, com uma apresentação que arrancou aplausos de todos os presentes nas arquibancadas da Arena Deodete Dias, também convenceu os jurados que aplicaram as melhores notas da noite.

Com o tema “São João, a Cidade Junina”, a agremiação natalense viaja na história de uma cidade fictícia, onde a força da mulher nordestina e a força do trabalhador são valorizadas. A cidade idealizada pela agremiação também realiza a prisão de Lampião e seu bando, logo após a expulsão dos cangaceiros pelo povo mossoroense, em 1927.

“Muita emoção estar aqui depois de dois anos sem poder brincar o São João. Ver esse público aqui da arena vibrar com o Arraiá (Zé Matuto). Nós que somos quadrilheiros sentimos muita falta disso”, comentou o chamador da quadrilha campeã, João Paulo.

Com apenas duas participações, esse foi o primeiro título da quadrilha no Mossoró Cidade Junina. De quebra, ainda levou três dos quatro prêmios individuais, com Melhor Casal de Noivos, Melhor Rei e Melhor Rainha.

Para Natiere Ferreira, presidente da agremiação, o título mexe com a emoção: “Chega a ser muito emocionante. Foi um título muito sofrido. Tivemos problema na estrada pra chegar até aqui, mas graças a Deus, deu certo. Muito trabalho, mas valeu a pena”, revelou o diretor.

Resultado da categoria Estadual Tradicional Adulto:

1º lugar – Associação Cultural Zé Matuto – 59,90 pontos – R$ 8.000,00

2º lugar – Arraiá Sonho Matuto – 59,40 pontos – R$ 4.000,00

3º lugar – Junina Sertão de Barcelona – 59,00 pontos – R$ 3.000,00

Casal de Noivos – Associação Zé Matuto

Melhor Rei – Associação Zé Matuto

Melhor Rainda – Associação Zé Matuto

Melhor Marcador – Zé Pindoba da Brilho Matuto









CATEGORIA ESTILIZADA

O título na categoria Quadrilha Estadual Estilizada ficou nas mãos de quem já é veterana em levantar o troféu de campeã: Cia Junina Lume da Fogueira.

A conquista começou a se desenhar ao raiar do dia, quando a quadrilha mossoroense pisou a quadra da Arena Deodete Dias. Eram 5 horas da manhã deste domingo (19), mas as arquibancadas permaneciam lotadas esperando pela última apresentação da programação, como se o público soubesse o que estava por vir.

Com uma explosão de cores, adereços, coreografia e animação que contagiou toda arena, a Lume não deu brecha para as concorrentes. Com o tema “A última Carta de Amor”, além da disputa principal, vence também todas as disputas individuais, levando o troféu de Melhor Casal de Noivos, Melhor Rei, Melhor Rainha e Melhor Marcador.

“Depois de dois anos parados, a gente teve que se readaptar a tudo. Teve uma engajamento muito grande, pois é muito complicado fazer um evento desse, com a grandiosidade e brilho que é a Lume, mas a gente conseguiu. Mais um ano campeão, vez que também vencemos em 2019”, falou, ainda aceso pela carga emocional para conduzir toda a estrutura montada, o coordenador da quadrilha campeã, Vicente Sousa.

Resultado da categoria Estadual Estilizada Adulto:

1º lugar – Quadrilha Lume da Fogueira – 59,7 pontos – R$ 10.000,00

2º lugar – Quadrilha Associação Balão Dourado – 59,4 pontos – R$ 5.000,00

3º lugar – Quadrilha Coração Nordestino – 58.7 pontos – R$ 3.500,00

Casal de Noivos – Lume da Fogueira

Melhor Rei – Lume da Fogueira

Melhor Rainha – Lume da Fogueira

Melhor Marcador – Lume da Fogueira













O titular da Secretaria de Cultura, pasta responsável pela execução do Mossoró Cidade Junina, Etevaldo Almeida, que esteve presente durante todo o evento, foi o responsável pela entrega dos troféus aos campeões da noite e se mostrou bastante emocionado com o sucesso desta edição do Concurso Independente de Quadrilhas. “É gratificante e emocionante a gente presenciar toda essa premiação da categoria Estadual e verificar o quando os brincantes vieram para abrilhantar esse festejo. É uma alegria imensa, principalmente depois de dois anos sem essa festa. É uma sensação de dever cumprido”, avaliou o secretário.

CONCURSO INTERESTADUAL

Na noite deste domingo (19) tem início na Arena Deodete Dias, instalada no Corredor Cultural, centro de Mossoró, o concurso da Categoria Interestadual (Estilizado Adulto). A disputa tem início previsto para 19 horas de são esperadas quadrilhas de várias partes do Nordeste.

Na etapa desta noite, estáo programadas as seguintes apresentações:

1º JUNINA CEARENSE

2º ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA E SOCIAL FILHOS DO SERTÃO

3º ARRIBA SAIA

4º ARRAIAL CORAÇÃO NORDESTINO

5º CEARÁ JUNINO

6º ASSOCIAÇÃO CULTURAL BALÃO DOURADO

7º QUADRILHA JUNINA CORAÇÃO SERTANEJO

8º NAÇÃO NORDESTINA

9º QUADRILHA JUNINA FIAPO DE TRAPO

10º QUADRILHA VERDE DO MEU SERTÃO