Com boa adesão, PMM amplia vacinação na festa de São João Batista

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue nesta semana as campanhas de vacinação contra a Covid-19, sarampo e Influenza.

Além das 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), outros quatro pontos extras estarão funcionando para a imunização da população mossoroense contra esses agravos.

Durante toda a semana o ponto extra instalado no Partage Shopping Mossoró funcionará das 10h às 18h, de segunda a sábado, e das 11h às 18h, no domingo.

Entre esta segunda-feira (20) e quinta-feira (23), haverá haverá um ponto de vacinação na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN/FAEN). O horário é das 12h30 às 19h. Nesta terça (21) e quarta-feira (22) haverá vacinação na Universidade Potiguar (UnP), das 8h às 21h.

Diante da grande procura, a Secretaria Municipal de Saúde aumentou o número de dias no ponto extra instalado na Festa de São João Batista, no bairro Doze Anos. Nesta semana, estava programada a vacinação somente na quarta e quinta. No entanto, o ponto ao lado da igreja funcionará também hoje (20) e amanhã (21).

Podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 pessoas acima de 5 anos de idade. Já a segunda é recomendada também para cidadãos acima de 5 anos, verificando o intervalo dos imunizantes.

A primeira dose de reforço, chamada de terceira dose, é para pessoas acima de 12 anos, também verificando o intervalo para a segunda dose. Já a segunda dose de reforço, a quarta dose, é para pessoas acima de 40 anos, também observando o intervalo.

FINAL DE SEMANA

Durante o final de semana a campanha “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Saúde, aplicou 2.318 doses nas três campanhas que ocorrem simultaneamente.

No período foram aplicadas 1.940 doses da vacina contra a Covid-19, 316 doses aplicadas contra a Influenza e 62 da campanha contra o sarampo.

PONTOS DE VACINAÇÃO NA SEMANA:

47 UBSs das zona urbana e rural:

Zona urbana das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Zona rural

Algumas das 7h às 12h

Outras 12h às 17h

Partage

De segunda a sábado das 10h às 18h

Domingo das 11h às 18h

UnP

Terça e quarta-feira das 8h às 21h

Faculdade de Enfermagem - UERN

Segunda a quinta-feira das 12h30 às 19h

Festa de São João Batista, no bairro Doze Anos

Segunda a quinta-feira das 18h às 22h.