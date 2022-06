Economia com estrutura do Mossoró Cidade Junina 2022 foi de quase 70%

Para a realização da 25ª edição do “Mossoró Cidade Junina”, a Prefeitura de Mossoró investiu em estrutura de qualidade, proporcionando maior segurança e bem-estar à população em todos os polos da festa.

Com isso, o Município conseguiu economizar quase 70% nos valores da licitação relativa à montagem das estruturas para o evento.

O certame licitatório para a locação da estrutura foi realizado com total transparência e legalidade. O Município buscou a proposta mais vantajosa, observando a qualidade e menor preço praticado no mercado.

Na prática, mediante a formação de Ata de Registro de Preço, a Prefeitura efetivamente só realiza o repasse do serviço que foi prestado, o que gerou uma economia significativa aos cofres públicos.

Inicialmente, a licitação para montagem das estruturas foi orçada em R$ 12,6 milhões. Com a Ata de Registro de Preço e escolha do menor valor de mercado, para a realização do evento foi contratado apenas R$ 4,1 milhões, ou seja, uma economia de quase 70%.

Todo o processo licitatório foi gravado pela equipe da Prefeitura de Mossoró, promovendo maior transparência na execução.

Além disso, todo o certame levou em conta as recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE), inclusive, o Ministério Público foi convidado a acompanhar todo o processo, reafirmando o zelo e responsabilidade do Município com os investimentos realizados.