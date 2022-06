Moradores do Itapetinga fecham a RN 117 em protesto por falta de calçamento na localidade

Moradores do Itapetinga fecham a RN 117 em protesto por falta de calçamento na localidadeO protesto aconteceu por volta das 7h30 desta segunda-feira (20). Os moradores queimaram pneus, paralisando o trânsito por cerca de 30 minutos. Eles pleiteiam saneamento, segurança, acesso à água (que sempre falta na localidade) e o principal: calçamento das ruas. Cobram um olhar mais sensível do poder público, tanto da prefeitura de Mossoró, como dos vereadores, para que resolvam de vez essa questão do calçamento, que já é uma pauta antiga.

Os moradores do bairro Itapetinga, em Mossoró, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (20). Eles pleiteavam saneamento, segurança, acesso à água (que sempre falta na localidade) e o principal: calçamento das ruas.

Reclamam que por falta de pavimentação nas ruas do bairro, com as chuvas recentes, está cada vez mais difícil transitar, visto que fica tudo enlameado.

Cobram um olhar mais sensível do poder público, tanto da prefeitura de Mossoró, como dos vereadores, para que resolvam de vez essa questão do calçamento, que já é uma pauta antiga.

O protesto aconteceu na RN 117, por volta das 7h30. Os manifestantes queimaram pneus na via, interditando o trânsito por cerca de 30 minutos.

A RN 117 liga Mossoró a Governador Dix-Sept Rosado e outros municípios da região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para negociar com os moradores, bem como o Corpo de Bombeiros, para apagar as chamas provocadas pelos pneus.