As melhores técnicas para reduzir o estresse

O estresse o deixa frustrado e irritável? As técnicas anti-stress podem ajudar a restaurar a calma e a paz em sua vida profissional e pessoal. Você não tem que gastar muito tempo ou pensar em aliviar dores de estresse. Se o estresse está ficando fora de controle e você precisa de alívio rápido, tente uma destas dicas, que descrevemos no artigo abaixo.

Seja ativo

A atividade física pode aumentar os níveis de endorfinas e outros produtos químicos naturais que aumentam o humor. O exercício também pode focalizar sua mente nos movimentos de seu corpo, o que pode estimular seu humor e ajudá-lo a evitar a irritabilidade durante o dia todo. Considere caminhar, correr, jardinar, limpar a casa, andar de bicicleta, nadar, levantar pesos ou qualquer outra coisa que o mantenha ativo.

Coma com saúde - crie sua própria dieta

Uma dieta saudável é uma parte importante para cuidar de si mesmo. Tente comer uma variedade de frutas e legumes e produtos de grãos integrais.

Evitar hábitos insalubres

Algumas pessoas, podem lidar com o estresse bebendo muita cafeína ou álcool, fumando, comendo muito ou usando substâncias ilegais. Estes hábitos podem prejudicar sua saúde, portanto, evite-os e a empresa que tais hábitos viciantes podem trazer para sua vida.

Meditação

A meditação, e suas várias, pode ser praticada em qualquer lugar e a qualquer hora, seja para passear, andar de ônibus para o trabalho, ou esperar no consultório médico. Você também pode tentar respirar fundo em qualquer lugar.

O riso é saúde, então comece a rir mais

Um bom senso de humor não pode curar todas as enfermidades, mas pode ajudá-lo a se sentir melhor. O riso não só reduz a tensão mental, mas também causa mudanças físicas positivas no corpo. O riso "arrefece" sua reação ao estresse. Então, leia algumas piadas ou conte algumas piadas, assista a uma comédia ou passe tempo com amigos engraçados.

Conectar-se com outros

Quando você está estressado e irritável, pode ser uma má idéia se isolar. Ao invés disso, entre em contato com a família e amigos e faça conexões sociais. O contato social é uma boa maneira de desestressar, pois pode distraí-lo de pensamentos ruins e desagradáveis, e a família o ajudará a dar apoio e a tolerar os altos e baixos na vida. Portanto, faça um intervalo para café com um amigo ou envie um e-mail a um parente. Tem mais tempo em suas mãos? Considere o voluntariado para um grupo de caridade e ajude-se ajudando os outros.

Experimente a ioga

Com uma série de posturas e exercícios respiratórios controlados, a ioga é um popular aliviador do estresse. A ioga combina disciplinas físicas e mentais que podem ajudar você a alcançar a paz da mente e do corpo. A ioga pode ajudá-lo a relaxar e administrar o estresse e a ansiedade. Experimente a ioga por conta própria ou encontre aulas em sua área local. Por exemplo, a Hatha yoga, em particular, é um bom aliviador de estresse por causa de seu ritmo mais lento e movimentos mais fáceis.

Dormir bastante

O estresse pode causar problemas para dormir. Quando você tem muito o que fazer e muito em que pensar, seu sono pode sofrer. Mas o sono é o momento em que seu cérebro e seu corpo se regeneram. E a qualidade e quantidade do sono que você consegue pode afetar seu humor, níveis de energia, concentração e funcionamento geral. Se você tiver problemas para dormir, certifique-se de ter uma rotina tranquila e relaxante antes de dormir, então ouça música suave e mantenha um horário consistente.

Mantenha um diário

Escrever seus pensamentos e sentimentos pode ser uma boa maneira de liberar as emoções reprimidas. Não pense no que escrever, apenas deixe acontecer. Escreva o que lhe vier à cabeça. Ninguém mais precisa lê-lo, portanto, não vise a perfeição gramatical ou ortográfica. Basta deixar seus pensamentos fluir na tela do papel ou do computador. Quando terminar, você pode jogar fora o que escreveu ou deixá-lo para reflexão posterior.

Seja musical e criativo

Ouvir ou tocar música é um bom aliviador de estresse, pois pode distrair a mente, reduzir a tensão muscular e diminuir os hormônios de estresse. Portanto, toque sua música favorita, aumente o volume e deixe que ela tome conta de sua mente. Se a música não é um de seus interesses, veja outros hobbies que você gosta, como jardinagem, costura, desenho, porque qualquer coisa que exija que você se concentre no que está fazendo ao invés do que você acha que deveria estar fazendo, ajudará a tirar o estresse da vida cotidiana.

Buscar conselho

Se novos fatores de estresse estão tornando difícil para você lidar com isso, ou se as medidas de autocuidado simplesmente não estão aliviando seu estresse, você pode precisar buscar apoio sob a forma de terapia ou aconselhamento. A terapia também pode ser uma boa idéia se você estiver se sentindo sobrecarregado ou preso por uma enxurrada de eventos desagradáveis em sua vida, se você estiver se preocupando excessivamente, se você estiver lutando para realizar atividades diárias ou para cumprir responsabilidades no trabalho, em casa ou na escola, conselheiros profissionais e terapeutas podem ajudá-lo a identificar fontes de estresse e aprender novas ferramentas de enfrentamento.

Sumário

As sugestões acima valem a pena aplicar a sua vida porque: