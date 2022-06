Caravana RN + Coração atende 80 crianças com cardiopatias congênitas em Mossoró

Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a caravana RN + Coração, parceira da AMICO e Governo do Estado, realizou nesta terça-feira (21) aproximadamente 80 atendimentos em crianças com cardiopatias congênitas. A ação ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Duclécio Antônio de Medeiros, bairro Teimosos, região do Costa e Silva.

O programa permite o diagnóstico precoce das cardiopatias infantis no Rio Grande do Norte. “Estamos felizes em estar aqui em Mossoró”, disse Larissa Araújo, subcoordenadora de Gestão e Educação da Sesap e responsável pelo projeto RN.

“Estamos finalizando essa etapa da caravana do projeto aqui em Mossoró. É um projeto lindo. Nós já passamos por várias regiões e realizamos 256 atendimentos em crianças, sendo que 18 delas foram encaminhadas para procedimento cirúrgico”, disse.

Diretora de Assistência Básica à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, Katiana Aquino explicou que a pasta municipal entra com a estrutura e divulgação da ação.

“É uma grande satisfação pra gente participar deste projeto muito importante que tem o intuito de atender essas crianças com problemas cardíacos, que são as cardiopatias congênitas. Junho é mês alusivo a doenças do coração e é muito importante a gente atender todas essas crianças aqui no nosso município”, disse.

Pais e mães de Mossoró e cidades próximas estiveram na manhã desta terça-feira no local da ação com seus respectivos filhos. Eles receberam atendimento e agradeceram a caravana que está sendo realizada em Mossoró para evitar deslocamento à capital do Estado.

“Meu filho já é acompanhado pela AMICO há sete anos. Ele foi diagnosticado com cardiopatia congênita. Estamos felizes de a caravana estar sendo realizada hoje aqui em Mossoró. Assim a gente evita viagem a Natal”, disse Maria Paloma, moradora do bairro Sumaré que levou o filho e o sobrinho para a consulta.

Também do mesmo bairro, Micilene Duarte, que tem um filho de 2 anos e 11 meses, e que também é cardiopata, aproveitou o mutirão e realizou exames na criança.

“Estamos aproveitando o mutirão para realizar novos exames para saber como ele está. Ele é paciente da AMICO. É muito cansativo ir a Natal. Nós estamos procurando o melhor para nossos filhos”.

Ariadna das Neves e Izabel Saraiva são moradoras de cidades vizinhas a Mossoró e também estiveram na UBS Duclécio Antônio de Medeiros. A primeira mulher é residente no município de Baraúna e levou a filha de 5 meses para a consulta. Já a segunda mora em Itajá e tem uma filha com cardiopatia. A criança tem 10 meses de vida. As duas também ficaram felizes com a ação que está sendo realizada próxima de suas respectivas cidades.

“Eu estou achando muito bom essa ação em Mossoró, porque fica mais próximo de minha cidade e é menos cansativo com o bebê para ir a Natal. É bem melhor aqui. É bem mais fácil pra gente”, disse Ariadna.

“Estou aqui para realizar a consulta. É o retorno dela. Faz dois meses que ela passou pela última consulta e como hoje tem essa caravana aqui em Mossoró ficou mais fácil para poder fazer essa consulta de retorno”, falou Izabel.

Coordenador do projeto RN + Coração e médico cardiologista infantil, Raimundo Amorim informou quais exames estavam sendo realizados e também destacou que a caravana treina profissionais locais para o diagnóstico precoce de doenças no coração.

“A gente está fazendo vários atendimentos diferenciados de cardiologia pediátrica. Estamos também realizando exames de ecocardiograma e eletrocardiograma para os pacientes que precisarem. Todos que vierem para cá estão fazendo esses exames”, concluiu.