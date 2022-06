Ouvidoria disponibiliza formulário para que a população possa avaliar o MCJ 2022

A população local e os turistas que estão acompanhando a programação do “Mossoró Cidade Junina” 2022 podem avaliar o evento por meio de formulário digital disponibilizado pela Ouvidoria-Geral do Município, disponível no link http://encurtador.com.br/wxJ89 e ainda através de QR Code exposto nos principais polos da festa.

Esta semana, a equipe da Ouvidoria percorrerá, a partir desta quarta-feira (22), espaços como o polo Igreja São João, Memorial da Resistência e Arena Deodete Dias.

“Nas primeiras semanas do evento marcamos presença no ponto de informações turísticas montado no Memorial da Resistência, reforçando a importância de ouvir os mossoroenses, os turistas, sobre o que eles estão achando do evento. Agora, nesta última semana, iremos intensificar esse trabalho, expondo o QR Code de acesso ao formulário em diferentes polos, como a Igreja São João, Memorial e Arena Deodete Dias”, destacou a ouvidora-geral do Município, Janaína Holanda.

No polo Igreja São João, a equipe da Ouvidoria estará presente nesta quarta-feira (22). Na quinta-feira (23) o trabalho será intensificado no Memorial da Resistência e na sexta-feira (24) na sede do Festival de Quadrilhas Independentes do “Mossoró Cidade Junina”, sempre das 18h às 23h.

“É uma oportunidade para que os visitantes e os próprios mossoroenses avaliem o evento, apresentando sugestões, críticas, elogios, para que possamos, a partir desse diagnóstico, compreender melhor a percepção do público em relação ao nosso São João”, conclui Janaína Holanda.