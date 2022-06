Concurso ALRN abre inscrições nesta quinta (23); salários chegam a R$ 8,3 mil

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) têm início às 9h desta quinta-feira (23). O certame vai selecionar 47 profissionais para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo e os salários podem chegar a R$ 8,3 mil mais benefícios. As provas serão aplicadas no dia 25 de setembro nos municípios de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Pela manhã, prestam o concurso os candidatos para Técnico Legislativo, e a tarde, será a prova para o cargo de Analista Legislativo.

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) foi publicado nesta quarta-feira (22) no Diário Oficial Eletrônico da casa. As inscrições começam às 9h desta quinta (23) e se estendem até o dia 25 de julho exclusivamente através do site da banca organizadora.

O candidato terá até a próxima quarta (29) para pedir da isenção da taxa de inscrição. Quem for inscritos no CadÚnico, tenham trabalhado nas eleições, ou doadores de medula óssea, sangue e leite materno, serão beneficiados com a isenção. A solicitação poderá ser feita mediante preenchimento do Formulário de solicitação, que estará disponível no site do instituto.

São 47 vagas no total, sendo 23 para Técnico Legislativo, com salários de R$ 4.468,16 mil mais benefícios. Serão selecionados profissionais para as áreas de apoio administrativo, contabilidade, edificações, tecnologia da informação e tecnologia de sistema. A taxa de inscrição para o cargo é de R$ 95.

Já para o cargo de Analista Legislativo, são 24 vagas, com salários de R$ 8.338,64 mais benefícios. Serão selecionados profissionais para as áreas de processo legislativo, administração, arquitetura, contabilidade, engenharia civil, engenharia elétrica, tecnologia da informação e medicina. Para o cargo, a taxa de inscrição é de R$ 125.

Para ambos os cargos estão entre os benefícios R$ 1,4 mil em auxílio-alimentação, e valores referentes ao auxílio de assistência à saúde, que varia de acordo com a idade do servidor.

O edital traz atribuições e requisitos para cada cargo e estipula, ainda, reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e negros.

O concurso terá duas fases. A primeira será a de provas objetivas, com 60 questões distribuídas por áreas de conhecimento. A segunda, é discursiva com os candidatos que obtiveram pelo menos 50% dos pontos previstos na fase anterior.