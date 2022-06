Atrações como Alceu, Fagner e Bartô Galeno fecham última semana de shows na Estação das Artes. A 25ª edição do Mossoró Cidade Junina chega ao fim nesta semana. A última semana de shows do evento começa nesta quinta-feira (23), com Zé Lima, Carol Melo, Thyalis Martins e Alceu Valença, atrações que prometem levar muita alegria ao público na noite de São João. Os shows seguem na sexta-feira (24), com Fagner, Felipe Grilo, Bartô Galeno e Lagosta Bronzeada.

Consolidado como São João mais organizado de todos os tempos, a 25ª edição do “Mossoró Cidade Junina” conquistou o público em todos os aspectos: estrutura, atrações e segurança do evento.

A última semana de festa contará com apresentações de artistas renomados, fechando de forma grandiosa o São João mais cultural do mundo.

A noite de shows desta quinta-feira (23), no Polo Estação das Artes, na antiga estação ferroviária do município, será aberta pelo artista mossoroense Zé Lima. Em seguida, Carol Melo, com o ritmo do forró, realçará a música regional.

O cantor, compositor e instrumentista Alceu Valença, um dos artistas mais aguardados da noite, encantará o público com um repertório de excelência reconhecida. A noite de shows na Estação será finalizada com a apresentação de Thyalis Martins.

Na Cidadela, a boa música é garantida pelos artistas da terra. Quinta-feira (23), Marcos Júnior e Banda 2 Takes agitam o palco 1 da cidade cenográfica. No outro palco, a animação do público fica por conta da Banda Swing da Cor e Nataly Vox. Quem gosta da gastronomia regional não pode perder a variedade de comidas típicas disponíveis na praça de alimentação da Cidadela. O espaço coletivo é ideal para quem gosta de se reunir com amigos e familiares.

No dia de São João Batista (24), o público tem um encontro marcado com Fagner, Felipe Grilo, Bartô Galeno e Lagosta Bronzeada no palco na Estação das Artes. A noite promete reunir grande público com a presença ilustre dos artistas. As apresentações serão iniciadas às 20h.

Com diversidade de ritmos, as atrações Nida Lira, Banda Cadillac Vip, Banda Farra de Casal e Renata Falcão vão garantir a comemoração da noite de São João, vibrando nos palcos da Cidadela.

Sábado (25), fechando o São João mais cultural do mundo, a festa está confirmada com o “Boca da Noite”. Iniciando às 18h, com direito a trio elétrico no Corredor Cultural, a alegria do público estará garantida pelas atrações Parangolé, Zé Cantor, Davson Davis, Lucas Lima, Muny Santos, Ewerton Linhares, Aline Reis e André Luvi.

Na Cidadela, haverá artistas locais cantando e encantando o São João de Mossoró, com Coisa Luz e Ultimato Pop Rock no palco ao lado da Capela de São Vicente. Já o palco 2 terá a presença de Maykon Miller e Forró dos Contatinhos.