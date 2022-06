Na Inglaterra, senador Jean participa de eventos sobre energia a convite do governo britânico

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) participa da Visita Comercial de Energias Renováveis ​​ao Norte da Inglaterra, que terá início em Manchester.

O senador estará na Inglaterra de 22 a 27 de junho. Especialista em energia e petróleo, Jean é também autor do projeto do marco legal para exploração de energia offshore no Brasil que está sendo analisado pelo Senado.

O parlamentar vai conhecer o setor energético britânico no que diz respeito aos parques eólicos offshore. Como parte de sua visita ao norte da Inglaterra, ele visitará Ore Catapult, Blyth, e Port of Tyne, Tyne and Wear, no dia 23 de junho. No dia seguinte, o Senador Jean visitará o Aura Bridgehead Business Park, em Hessle e ITM Power Sheffield.

No dia 26 de junho, Jean será palestrante na sétima edição do “Brazil Forum UK 2022”, em Oxford. A conferência anual reúne estudantes brasileiros das mais renomadas universidades britânicas e líderes que causaram impactos no desenvolvimento da sociedade do Brasil. A palestra do senador terá como foco o papel do Nordeste brasileiro na transição energética do país.

Em Londres, o Senador Jean também deverá manter um encontro com o parlamentar Marco Longhi , que é membro do Parlamento Britânico, eleito pelo Partido Conservador e que representa o governo britânico no Brasil como enviado do comércio pelo Primeiro Ministro Boris Johnson.

Recentemente, em uma reunião no Rio de Janeiro, o parlamentar britânico e Jean Paul Prates discutiram o panorama brasileiro para investimentos em energia eólica.

O Senador Jean é, atualmente, Líder da Minoria no Senado Federal e é autor e relator de diversos projetos na área de infraestrutura e energia.