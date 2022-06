“Você que tem ultrassom marcada procure a sua UBS mais próxima e cadastre o exame”

O mutirão de exames de ultrassonografia continua ocorrendo no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, mais conhecido como PAM do Bom Jardim. A enfermeira da Central de Regulação de Mossoró, Lívia Helena, explica que a pessoa que tiver uma ultrassonografia marcada procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima para cadastrar sua solicitação e realizar o exame. “Automaticamente o paciente estará apto para que a gente possa ir chamando de acordo com a ordem de cadastro. Se houver urgência temos uma classificação de risco e isso pode ser visto e a pessoa pode ser chamada conforme a gravidade”, explica.