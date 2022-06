Noite de São João terá Alceu Valença, Zé Lima, Thyalis Martins e Carol Melo na Estação das Artes. A expectativa é que uma multidão se concentre na antiga estação ferroviária do município de Mossoró para prestigiar a última semana do “Mossoró Cidade Junina” 2022. A programação da noite será aberta pelo mossoroense Zé Lima, às 20h. Em seguida, Carol Melo canta e encanta o público presente à Estação. O cantor, compositor e instrumentista Alceu Valença promete fazer a festa com os sucessos da música nordestina. A noite de shows será finalizada com Thyalis Martins.

Os shows no Polo Estação das Artes retornam nesta quinta-feira (23), com a presença de Alceu Valença, Zé Lima, Thyalis Martins e Carol Melo.

A expectativa é que uma multidão se concentre na antiga estação ferroviária do município para prestigiar a última semana do “Mossoró Cidade Junina” 2022.

Na Estação das Artes Elizeu Ventania quem abre a programação de shows na noite de São João Batista (23) é o mossoroense Zé Lima, às 20h. Em seguida, Carol Melo canta e encanta o público presente à Estação.

O cantor, compositor e instrumentista Alceu Valença promete fazer a festa com os sucessos da música nordestina. A noite de shows será finalizada com Thyalis Martins.

A Prefeitura de Mossoró reforça sobre os pontos de acesso ao evento. De forma planejada haverá 7 entradas ao longo do Corredor Cultural, permitindo a entrada organizada do público participante do evento.

“Temos sete entradas para a festa. Distribuímos os pontos de acesso no prolongamento da Estação das Artes, possibilitando que as pessoas entrem no evento na maior tranquilidade. Todos os acessos com revista, equipamentos de identificação facial, tudo isso para um MCJ seguro”, explicou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

As apresentações no Polo Estação das Artes encerram nesta sexta-feira (24) com Fagner, Felipe Grilo, Bartô Galeno e Lagosta Bronzeada.