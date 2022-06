Vereador defende construção de UPA nos Abolições para atender a população da região oeste

O vereador Edson Carlos (Cidadania) usou seu tempo de fala na Câmara Municipal de Mossoró para defender a construção de uma UPA na região Oeste da cidade.

Atualmente, Mossoró conta com somente três unidades para atender aos mais de 300 mil cidadãos. As UPAs suprem as necessidades da região Norte, Leste e Sul, já que estão localizadas, respectivamente, nos bairros Santo Antônio, Alto de São Manoel e Belo Horizonte.

Segundo o vereador, a construção de uma nova unidade para os Abolições complementaria a assistência da saúde pública no Oeste de Mossoró, e desafogaria as demais unidades.

“As UPAs prestam um serviço de excelência em nossa cidade, porém, muitos moradores de regiões dos Abolições têm dificuldades em arcar com despesas do transporte para outros bairros para procurar atendimento”, apontou o parlamentar, mostrando também a dificuldade que a região Oeste sofre ao necessitar de um longo deslocamento até uma das unidades já existentes.

O pleito em defesa da UPA na área das Abolições está contido na Indicação 2718/2022, aprovada em plenário. A indicação já foi encaminhada ao Executivo que, por meio da secretaria competente, deve realizar a construção da unidade na região.