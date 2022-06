Diretor afirma que manutenção da rede provoca falta de água em Mossoró

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, o diretor da Companhia de águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Marcio Bruno esclareceu o motivo da constante falta de água em Mossoró.

De acordo com Marcio, nas últimas semanas a companhia precisou fazer manutenções preventivas e corretivas que interferiram diretamente no sistema. Atrelado a isso, houve uma manutenção no sistema de grande impacto que foi da adutora Jeronimo Rosado, justamente no final de semana de abertura do MCJ 2022.

“Naturalmente nós tivemos um incremento por demanda naquele momento, mas ao passo que conseguimos resolver, já notamos um retorno do abastecimento e uma normalidade do sistema”, disse o diretor.

A Caern realizou recentemente a troca das bombas de captação da adutora Jeronimo Rosado em Assú, além de manutenções preventivas e alguns poços na cidade, o que segundo o diretor, essas manutenções interferem diretamente no abastecimento de água da cidade de Mossoró, mas ao passo que ela retorna, a Caern realiza um monitoramento e um mapeamento da produção de água e a distribuição dela, e na sequencia observa um retorno e normalidade do abastecimento à população.

Outra reclamação frequente, é sobre a qualidade da água, no final do mês de maio, o Portal Mossoró Hoje recebeu dos moradores do bairro Bela Vista reclamações sobre a água barrenta que estava chegando nas residências, o mesmo aconteceu nos bairro Santa Delmira e adjacências, Monte Olimpo, Abolições e Dom Jaime Câmara.

A água sujou as caixas de água e até maquinas de lavar dos moradores. Marcio Bruno esclarece que a situação foi pontual e provavelmente provocada pelo momento de religação da adutora.

“Nossa equipe esteve no local para verificar e o que pode ter acontecido, é uma natural decantação de material, quando é feita uma interrupção do abastecimento, o fluxo de água para e partículas suspensas podem decantar naquela tubulação pontualmente, e em um ou outro local, pode ter acontecido esse descarregamento de partículas no local e água chegou dessa forma, mas em seguida voltou a normalidade”, explicou.

O diretor frisou que a companhia ampliou os canais de atendimento à população para facilitar a comunicação e solicitação de serviços, atualmente é possível entrar em contato com a Caern através do número 115 disponível a todo estado diuturnamente e aos finais de semana, pelo aplicativo para celular Caern mobile, agencia virtual Caern.com.br e o whatsapp 9 8118- 8400 .

Todos os canais funcionam todos os dias e final de semana, além dos atendimentos presenciais nas agências da Caern.