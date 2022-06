População ainda pode se vacinar nesta sexta (24) na festa de São João Batista, em Mossoró

Nesta sexta-feira (24) a campanha “Mossoró Vacina” continua com um ponto extra de vacinação das três campanhas de imunização contra a Covid-19, sarampo e Influenza na Festa de São João Batista, no bairro Doze Anos.

O ponto está montado ao lado da igreja matriz. Segundo o coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Etevaldo Lima, o ponto ficaria instalado na festa até a última quinta-feira (23). O horário de vacinação será das 17h às 22h.

“A vacinação iria ocorrer somente até esta quinta-feira na Festa de São João Batista, mas decidimos prorrogar também para hoje (sexta-feira) a vacinação neste polo do 'Mossoró Cidade Junina'”, disse o coordenador.

FINAL DE SEMANA

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza neste final de semana três pontos de vacinação para a imunização da população mossoroense.

Estarão abertas as Unidades Básicas de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio, além do Partage Shopping Mossoró.

Nas UBSs o horário de funcionamento é das 8h às 16h, tanto no sábado como no domingo. Já no shopping será no sábado das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h.