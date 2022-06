Secretário de Cultura de Natal realiza visita técnica para conhecer a estrutura do MCJ

O secretário municipal de Cultura de Natal, Dácio Galvão, e comitiva da Prefeitura Municipal de Natal visitaram na última semana o "Mossoró Cidade Junina 2022". A comitiva foi recebida pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

O objetivo da visita do titular da Secretaria Municipal de Cultura de Natal e servidores da pasta foi conhecer as estruturas e polos do MCJ 2022, reconhecendo a grandiosidade do evento mossoroense, que tem 25 anos de história.

"Trabalhamos para fazer um 'Mossoró Cidade Junina' referência em organização e tranquilidade, ressaltando o que há de melhor na arte e cultura mossoroense. A vinda de gestores de outros municípios à cidade de Mossoró para conhecer o evento é um reconhecimento de que esse trabalho está sendo bem executado", disse Allyson Bezerra.

Com o objetivo de conhecer as estruturas e modelos de festas juninas também reconhecidas como grandes eventos no Brasil, o prefeito Allyson e comitiva de secretários da Prefeitura de Mossoró envolvidas diretamente na organização do evento farão visitas técnicas na próxima semana aos municípios de Caruaru/PE e Campina Grande/PB.