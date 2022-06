Estamos chegando com trabalho", diz Ezequiel nos 30 anos de Major Sales

O presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, foi recebido pela prefeita Maria Elce, do MDB, e pelo vice-prefeito Allan, do mesmo partido. "Viabilizamos recursos para pavimentação, drenagem e aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e insumos para unidades de saúde, além de um trator com grade aradora para o homem do campo, diz o deputado

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) participou neste domingo (26), da programação cultural, esportiva, religiosa e social em alusão ao aniversário de 30 anos de Emancipação Política do município de Major Sales, no Alto Oeste Potiguar.

A prefeita Maria Elce (MDB), o vice Allan (MDB), os ex-prefeitos Dedezinho e Thales Fernandes, além de vereadores e auxiliares da gestão conversaram com o deputado sobre demandas e ações para a cidade.

O médico, Dr. Pio X Fernandes (MDB), que também foi prefeito prestigiou toda a solenidade. Ele é pré-candidato a deputado federal.

“Estamos chegando ao município com trabalho. Através do nosso mandato na Assembleia Legislativa destinamos emendas parlamentares e viabilizamos recursos para pavimentação e drenagens de ruas, além de aquisição de medicamentos, material médico-hospitalar e insumos para as unidades de saúde do município. Para o homem do campo, conseguimos a liberação de um trator equipado com grades aradora, destinado para a execução de todos os trabalhos necessários da agricultura familiar”, frisou o deputado Ezequiel Ferreira.



Durante solenidade, em frente à Prefeitura Municipal, Ezequiel Ferreira, a prefeita Maria Elce e autoridades assistiram crônica alusiva ao aniversário da cidade, proferida pelo ex-prefeito Thales Fernandes.

Após o ato, o Padre Antônio Carlos celebrou na Igreja de Nossa Senhora do Sagrado Coração, missa em ação de graças pelos 30 anos do município de Major Sales. “Que Deus continue iluminando os passos dos homens e mulheres, que vivem nesta terra. Também abençoe a luta diária dos representantes deste povo, que não medem esforços para conseguir ações e recursos que resultarão no desenvolvimento desta cidade”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa.



Em Major Sales, a programação ainda consta as oitavas de final da Copa Primo Fernandes, no Estádio Municipal "O Piozão". A noite encerramento com shows musicais na Praça de Eventos, com as seguintes atrações: Júnior Vianna, Bonde do Brasil, Felipe Grilo e Carreta do Doutor.