Diretor do Detran/RN reforça que agendamento de serviços no órgão é gratuito

Diretor do Detran/RN reforça que agendamento de serviços no órgão é gratuitoJonielson Pereira, reforçou, nesta segunda-feira (27), que todos os serviços oferecidos pelo órgão, na capital e no interior do estado, devem ser agendados pelo portal.detran.rn.gov.br. A iniciativa trouxe maior comodidade ao usuário, que pode escolher dia, horário e local para ser atendido sem a necessidade de espera em filas. O diretor lembra, ainda, que o agendamento é gratuito e o usuário não deve realizar nenhum pagamento a terceiros.

Todos os serviços oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) na capital e no interior do estado devem ser agendados pelo Portal de Serviços do órgão (portal.detran.rn.gov.br).

O agendamento é gratuito e o cidadão pode realizar o procedimento de qualquer dispositivo eletrônico que conceda acesso à internet, a exemplo de smartphones, notebooks, tabletes, entre outros.

A medida tomada pela Direção do Detran trouxe maior comodidade ao usuário, que pode escolher dia, horário e local para ser atendido sem a necessidade de espera em filas.

“Conseguimos organizar o atendimento, melhorando a situação para o cidadão que procura nossos serviços, como também mantendo o atendimento ao público de acordo com a capacidade diária dos servidores do Detran”, comentou o diretor do Órgão, Jonielson Pereira.

Já o coordenador de Habilitação de Condutores do Detran, Jonas Godeiro, informou que recebeu algumas denúncias de pessoal externo cobrando pelo agendamento de serviço do Detran.

“Estamos reforçando que o agendamento é gratuito. Não precisa pagar. Basta ter acesso ao computador e fazer o agendamento no portal do Detran, que é bem simples, fácil e intuitivo”, alertou.

Para realizar o agendamento dos serviços de Habilitação, Veículos ou exames médico e psicológico o cidadão acessa o Portal do Detran (portal.detran.rn.gov.br) na aba “Veículos”, clica em “Agendamentos de Serviços”, escolhe a área do serviço e em seguida o tipo do serviço solicitado, escolhendo por fim, o dia e local disponíveis na agenda online do Detran.

O acesso às dependências do Detran somente poderá ser feito por usuários que tenham em mãos o documento comprobatório de agendamento do serviço.