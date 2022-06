Ponto facultativo do Dia de São Pedro é transferido para a sexta-feira (1º) no RN

A medida foi definida pelo Governo do Estado, por meio do Decreto Estadual Nº 31.640, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (28). Com a transferência do ponto facultativo para o fim de semana, evita-se a interrupção, no meio da semana, de alguns serviços prestados à população. O ponto facultativo não é válido para serviços considerados essenciais, como saúde e segurança.