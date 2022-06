Rick Karsdorp é o melhor assistente na Liga de Conferência 2021/2022

A rodada de abertura da Liga da Conferência foi muito interessante e movimentada. Foi vencida pela "Roma", que venceu a "Feyenoord" na partida decisiva. A propósito, resultado de todos os jogos de ontem com a participação dessas equipes podem ser facilmente encontradas no site de estatísticas esportivas.

O triunfo dos "Roma" não teria sido possível sem as atuações brilhantes de seus líderes. Tammy Abraham, por exemplo, marcou 9 gols durante essa campanha e ficou em segundo lugar na lista dos melhores franco-atiradores do torneio. Rick Karsdorp também teve uma atuação destacada. Ele contou 4 assistências. Graças a isso, o guarda, juntamente com vários outros jogadores, tornou-se o melhor auxiliar do jogo.

Mais importante ainda, as ações produtivas do holandês foram um fator para os "lobos" ganharem o cobiçado troféu.

Em geral, nessa temporada, a Karsdorp finalmente se tornou um jogador sólido na linha de partida. Ele treinou regularmente e sentiu a confiança de seu treinador principal, José Mourinho. Tudo isso permitiu que o jogador mostrasse suas melhores qualidades em campo.

O que permitiu que um jogador ganhasse a corrida de assistentes?

Karsdorp esteve com o time durante toda a temporada, indo da fase de grupos até o jogo final. Por isso ele trivializou mais jogos do que muitos de seus concorrentes para o título de melhor assistente do torneio.

Portanto, a realização de Karsdorp foi o resultado de todo um conjunto de fatores. Em particular:

1.A ausência de pressão psicológica desnecessária sobre o jogador. Isto lhe permitiu jogar descontraído e mostrar suas melhores qualidades. Poucos haviam considerado o holandês como o favorito na corrida de assistência antes do início do torneio, mas ele conseguiu superar todas as expectativas.

2.Confiança do treinador principal. Jose Mourinho. O treinador começou a deixar o zagueiro entrar em campo regularmente e ele ganhou a confiança necessária. Graças a isso, não houve praticamente nenhum lapso ou erro em suas ações.

3.A capacidade de tomar uma decisão rápida e encontrar a melhor opção para continuar o ataque.

4.Jogar bem com os parceiros. O defensor conseguiu estabelecer um relacionamento com Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham e outros artistas. Graças a isso, eles conseguiram jogar as combinações mais ousadas.

Naquela temporada "Roma" venceu o torneio, e Karsdorp foi quase o personagem principal da equipe.