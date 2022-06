Mossoró registrou o maior saldo positivo na geração de emprego no RN no mês de maio

O Rio Grande do Norte abriu 3.519 novos empregos com carteira assinada durante o mês de maio, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (28).

O saldo é resultado do número de contratações de trabalhadores com carteira assinada, 17.272, em comparação com as demissões no período, 13.753. A variação relativa foi de 0,8%.

Com o crescimento em maio, o saldo no ano passou a ser positivo - era negativo até o mês de abril. Nos primeiros cinco meses de 2022, o estado abriu 2.297 postos de trabalho, fruto de 78.259 admissões e 75.962 demissões.

Considerando os últimos 12 meses, o saldo também é positivo, com a criação de 29.364 postos de trabalho - foram 194.641 admissões e 165.277 demissões.

CIDADES

A cidade com maior saldo positivo foi Mossoró, que abriu 1.205 vagas de trabalho em maio - foram 3.190 contratações com carteira assinada contra 1.985 dispensas.

A capital Natal ficou logo atrás, com saldo positivo de 1.016 postos de trabalho. Foram 7.150 admissões para 6.134 desligamentos.

São Gonçalo do Amarante, com 250 novos postos de trabalho, e Baía Formosa, com 225, foram os municípios que mais contribuíram com o saldo positivo atrás de Natal e Mossoró.

Tibau do Sul, com -90, e Ipanguaçu, com -84, foram as cidades potiguares que tiveram mais saldo negativo, fechando postos de trabalho em maio.

SETORES

A atividade econômica que mais abriu empregos com carteira assinada em abril no Rio Grande do Norte foi o setor de construção, com saldo positivo de 1.174 novos postos de trabalho. O setor de serviços teve 1.082 novas vagas e o de indústria, 804.

O único setor que teve saldo negativo foi o de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com redução de 10 vagas.