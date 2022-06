Governo do RN entrega notebooks, computadores e kits para os laboratórios das escolas estaduais

O Governo do Rio Grande do Norte iniciou nesta terça-feira (28) a entrega de 3.500 notebooks para as escolas públicas, 330 computadores para os Laboratórios de Informática dos 11 Centros de Educação Profissional e 206 kits para os laboratórios de Física, Química, Biologia, Matemática e de Ciências do ensino fundamental.

A administração estadual também empossou a Comissão de Trabalho para implementação da Política de Educação Profissional e Tecnológica dos IERNs, assinou a ordem de serviço para reforma da Casa do Estudante de Caicó e inaugurou o Monumento ao Cinquentenário dos Jerns - Jogos Escolares do RN.

Em ato solene na sede da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC, no Centro Administrativo em Natal, a governadora Fátima Bezerra disse que a qualidade do ensino é um cuidado do seu Governo.

“Se eleva muito com a entrega destes equipamentos como notebooks, computadores e kits para laboratórios de ciências, destinados ao ensino fundamental em 19 escolas, além dos 25 kits de laboratórios de biologia, física, química e matemática, para o ensino médio em 18 escolas”, destacou Fátima. Cada kit tem entre 50 e 100 itens, como pipetas, pinças, jogos de tabuleiro e notebooks.

A Governadora acrescentou que o investimento soma R$ 25 milhões. "A educação sempre é uma das agendas mais importantes para os governos e sociedade. Para termos escola pública de qualidade é preciso vencer os desafios que são muitos e urgentes. Hoje estamos levando infraestrutura tecnológica às escolas e acelerando ações para beneficiar estudantes e professores", enfatizou.

O secretário estadual de Educação, Getúlio Marques considerou o momento ímpar e importante para o Rio Grande do Norte. “O Governo consolida mais um avanço com estes investimentos para as escolas, alunos e professores", disse.

Ao nomear a Comissão de Trabalho para implementação da Política de Educação Profissional e Tecnológica dos IERNs, Fátima Bezerra ressaltou a importância das escolas profissionalizantes: "Preparam os jovens para o mundo do trabalho e para interagir na sociedade com consciência dos direitos e deveres e em busca da cidadania".

A comissão é formada por 42 pessoas, que representam os seguintes órgãos: Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), Conselho Estadual de Educação (CEE), Secretaria de Estado da Administração (SEAD), Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Fundação José Augusto (FJA), Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (SINTE), Representantes das Entidades Estudantis.

A comissão contará com a Assessoria Técnica da Fundação Getúlio Vargas – FGV, e da Fundação Itaú, Educação e Trabalho e tem prazo de seis meses para a conclusão dos trabalhos e apresentação dos resultados. A participação dos membros será considerada serviço público relevante e não remunerado.

CASA do Estudante de Caicó

Criada há 62 anos, em 1960, a Casa do Estudante de Caicó atende atualmente 43 estudantes - 21 homens e 22 mulheres. O Governo do Estado, através do Programa de Apoio as Casa do Estudante do Rio Grande do Norte, articulado pela SEJUV/SEMJIDH e com recursos da SEEC, vai investir R$ 189.304,86 na reforma. Os investimentos totais são no valor de R$ 405 mil, sendo R$ 189.304,86 nas instalações físicas e o restante na aquisição de materiais permanente, de expediente e para permitir a segurança alimentar.

MONUMENTO AOS JERNS

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte – Jerns - completaram 5O anos de realização em 2020. Por conta da pandemia da Covid-19 não foram realizados em 2020 e 2021, mas ganharam hoje uma escultura em homenagem à data. A obra do artista Guaraci Gabriel faz referências às modalidades esportivas e representa investimento R$ 120 mil, numa parceria da FJA e da SEEC.

Além da escultura instalada na área verde da SEEC, serão entregues 18 réplicas para cada Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC) no interior do Estado e uma miniatura a cada campeão do JERNS em sua fase final – 200 unidades.

No ato realizado no auditório da SEEC a Governadora esteve acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, dos secretários de Estado Íris Oliveira (Sethas), Daniel Cabral (Comunicação), Alexandre Lima (Sedraf), secretários adjunto Socorro Batista (Gac), Gaspar Pereira (Sin), Márcia Gurgel (SEEC), George Câmara (Sead), subsecretários Elan Miranda (Sesap), Marcos Lael (SEEC), Crispiniano Neto, presidente da Fundação José Augusto (FJA), diretor da FJA, Fábio Henrique, coordenador de esportes e lazer da SEEC, César Nunes. A senadora Zenaide Maia, deputada federal Natália Bonavides, os deputados estaduais Isolda Dantas e Francisco Medeiros e a vereadora em Natal, Júlia Arruda também acompanharam o evento.