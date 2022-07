Poço 14, que abastece 6 localidades de Mossoró, deve ser religado nesta quarta (29)

A Caern informou que o serviço do poço que abastece o Royal Ville Residence, Isla Verde, Arizona, Jardins, Três Vinténs, Gurilândia e parte do Santo Antônio, incluindo o Santa Helena, havia sido adiado em função da chegada de equipamento específico para funcionamento do sistema que veio da capital do Estado, mas que uma equipe já está trabalhando no local. Após o religamento do poço, a previsão é de 48 horas para normalização do abastecimento.