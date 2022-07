MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 30/06/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Alburquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

Allyson cumpre agenda de trabalho em Brasília em busca de recursos e avanços para Mossoró

PMM convoca mais 34 professores e 2 supervisores aprovados no PSS da educação

MCJ 2022: Prefeitura de Mossoró amplia premiação do Festival de Quadrilhas Juninas

"Esse é o passo definitivo para Touros realizar o sonho de ter sua escola técnica, diz governadora sobre IERN em Touros

Ativos da Educação e de pastas com recursos próprios do RN recebem 40% do 13º nesta quinta, 30

Pré-candidato a presidente do AVANT desembarca em Mossoró nesta quinta, dia 30 e será recebido pelo pré- candidato Jorge do Rosário

Bolsonaro escolhe Daniella Marques para substituir presidente da Caixa após denúncias de assédio sexual

Duplicação da BR-304 é incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023

E o entrevistado de hoje é o senador Jean Paul Prates, que vai falar sobre a inclusão da duplicação da BR 304 na Lei de Diretrizes Orçamentarias, sobre a CPI do MEC e a sua viagem a Inglaterra.