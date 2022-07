Não ao senso comum: use moda fitness no dia a dia

O primeiro passo para valorizar a moda fitness no dia a dia, foi o uso do tênis. Depois, passamos para o patamar das leggings e, por fim, lançaram a tendência feminina: o estilo streetwear.

Algumas pessoas, erroneamente, acreditam que a moda fitness só pode ser usada nas academias, mas não é assim que as coisas funcionam. Embora as roupas de academia sejam perfeitas para a ocasião, é possível usar algumas pessoas no seu dia a dia.

O melhor de tudo, é que os modelos são super confortáveis e versáteis. Portanto, independente se é uma legging, um top ou um short, as roupas fitness podem (e devem) ser usadas em casa ou em outros momentos. Continue a leitura e veja como usar as roupas fitness em seu dia a dia!

Evolução da moda fitness

O primeiro passo para valorizar a moda fitness no dia a dia, foi o uso do tênis. Depois, passamos para o patamar das leggings e, por fim, lançaram a tendência feminina: o estilo streetwear.

Para as pessoas que gostam do estilo contemporâneo, a moda fitness em casa está cada vez mais em alta. Até porque, não há nada melhor do que unir a moda ao conforto e ao estilo e é isso que as pessoas estão fazendo.

Um exemplo clássico disso é a calça bailarina feminina. Embora seja confeccionada para praticar exercícios, ela é perfeita e essencial para montar um look sofisticado, sério e elegante.

Posso usar moda fitness no meu dia a dia?

Você não só pode como deve. Há alguns anos, algumas mulheres, principalmente influencers, estão desmistificando a ideia de que as peças fitness não podem ser usadas para looks diferenciados.

Sabe aquela camiseta que você usa durante seus exercícios? Por mais estampada ou lisa que ela seja, você pode colocar um jeans ou uma calça legging cirrê, combiná-la com salto e blazer e ir trabalhar.

Um look casual, mas que cai super bem para a ocasião e ainda te deixa elegante.

Combinações para balada

Quer ver como a moda casual combina até com balada?

O outfit para a casa noturna precisa ser sofisticado, por isso, para este caso, é ideal que você use legging cirrê, já que elas são perfeitas para a ocasião e modelam bem o corpo.

Na parte de cima, pode apostar em um body, de preferência prateado ou de tule. Experimente colocar um blazer branco como sobreposição, se quiser, e finalizar com um salto fino. Preparada para arrasar (e matar também!).

Uso das calças leggings

Em especial em dias mais frios, isto é, no inverno, a legging é excelente para combinar com botas compridas e coturnos e garantir o look da festa junina. Quando combinadas com regatas e camisas xadrez sobrepostas, o outfit será inspiração para muitas mulheres.

Além disso, a peça é curinga para todas as ocasiões, desde idas ao parque a festas e looks de casa. Portanto, não há segredo com as peças fitness. Elas não precisam ser limitadas às academias e você pode usá-las da maneira que quiser, onde quiser e como preferir.