Carne com chocolate: funciona? Veja receitas a seguir

Existem algumas receitas agridoces que conquistam o paladar das pessoas, sejam com comidas e bebidas mais típicas ou com algumas combinações mais diferenciadas. As carnes, aves e peixes podem participar de diversos pratos agridoces deliciosos, com molhos feitos de mostarda e mel, por exemplo, ketchup, dentre outros.

Porém, você já se perguntou se o chocolate, que é um doce tão desejado entre as pessoas, consegue combinar com pratos salgados? Isso parece impossível, não é mesmo? Mas, saiba que é possível combinar carne bovina magra ou suína com chocolate, fazendo receitas deliciosas que podem surpreender seu paladar e ver esses ingredientes com outros olhos.

Acompanhe o artigo a seguir. Nele, separamos algumas receitas incríveis para serem feitas com carne e chocolate, de uma forma diferenciada e saborosa. Confira:

Filé-Mignon ao molho de cassis e chocolate

Essa receita acompanha uma deliciosa carne com molho suculento e batatas gratinadas. Para ela, você precisará dos seguintes ingredientes:

● 1,6 kg de cordão de filé mignon cortado em tournedos de 100g cada;

● 1 dose de conhaque para flambar;

● 500ml de caldo de carne;

● 200ml de vinho tinto seco;

● 50g de chocolate 62% cacau;

● 100ml de licor de cassis.

Para a batata:

● 2 kg de batatas cortadas em lâminas finas;

● 500ml de leite integral;

● 500ml de creme de leite fresco;

● Noz-moscada e sal a gosto;

● Parmesão ralado para gratinar.

Modo de preparo

Inicie o preparo aquecendo o caldo de carne junto do vinho e deixe ferver até reduzir pela metade. Após isso, adicione o chocolate ralado e, fora do fogo, o creme de cassis. Reserve.

Para batata gratinada

Unte uma forma com manteiga, coloque uma camada de batata, salgue e coloque a noz-moscada, outra camada de batata, despeje a mistura do leite e creme de leite fresco (a batata tem que ficar coberta pelo líquido), por fim distribua uma camada generosa de parmesão. Asse em forno preaquecido a 160° C. Asse por uma hora, até ficar dourado.

Finalização

Sele os filés em uma frigideira até ficarem ao ponto e flambe em seguida. Monte o prato com um pedaço da batata e dois filés, coloque uma porção generosa de molho de chocolate sobre a carne e aproveite!

Lombinho de porco ao curry com chocolate

A carne de poco também consegue ser uma ótima combinação com um molho de chocolate bem feito. Para isso, você precisará de:

● 2 colheres (sopa) de azeite de oliva;

● 1 ½ colher (chá) de curry em pó;

● 1 colher (chá) de sementes de coentro amassadas;

● ½ colher (chá) de pimenta caiena;

● 1 lombo de porco;

● 2 colheres (sopa) de manteiga;

● 2 colheres (sopa) de vinho tinto;

● ½ xícara de (chá) preparado demi glace;

● 1 ½ barra de chocolate 70%.

Modo de preparo

Inicie o preparo misturando o óleo, o curry em pó, as sementes de coentro trituradas e a pimenta caiena. Após isso, passe delicadamente essa mistura de especiarias em todo o lombo da carne de porco salgada.

Pegue uma segunda frigideira grande e, nela, derreta a manteiga em fogo médio; cozinhe a carne de todos os lados, por cerca de 5 minutos. Transfira para o forno; asse a carne de porco, por aproximadamente 15 minutos até que esteja em ponto médio. Transfira a carne de porco para a tábua de cortar; cubra com papel alumínio e deixe descansar por 5 minutos.

Enquanto a carne de porco está descansando, remova a gordura da frigideira e coloque-a em fogo médio-alto. Despeje o vinho e mexa para raspar os pedaços por 1 minuto. Adicione o demi glacê e deixe ferver.

Retire do fogo, adicione o chocolate, mexendo até ficar homogêneo. Tempere a gosto com sal e pimenta. Corte o porco em finas fatias e regue com molho de chocolate. Sirva com cenouras caramelizadas.

Aposte em combinações diferentes e arrase

As combinações de salgado e doce parecem estranhas de primeira, mas podem te surpreender. Por isso, sempre arrisque em novas combinações de sabores, isso pode fazer com que você surpreenda amigos e familiares com pratos deliciosos