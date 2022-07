Festa do Bode 2022: barraqueiros participam de reunião na próxima quarta-feira, 6

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) está convocando barraqueiros interessados em participar da Festa do Bode 2022 para uma reunião na próxima quarta-feira (6). O evento está marcado para acontecer às 14h, no Parque de Comercialização Armando Buá (Feira do Bode), ao lado da Ufersa.



O objetivo dessa primeira reunião é fazer um levantamento do número de barraqueiros que desejam participar para a realização de inscrição e cadastro. De acordo com dados da Seadru, o número de barraqueiros será limitado devido ao espaço destinado ao evento.



Durante a reunião serão repassadas as regras para comercialização na Festa do Bode 2022. Neste ano, o evento acontecerá no período de 11 a 14 de agosto. Será a 22ª edição da festa que tradicionalmente reúne produtores e criadores de várias cidades do RN e de outros cantos do Rio Grande do Norte.